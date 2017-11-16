Самый "горячий" гемблинг-оффер - AzinoMoney

Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 13:20

Система квалификаций или "Как заработать по максимуму"

Добрый день, уважаемые вебмастера.

На форумах было много обсуждений "лесенок" различных партнерских программ.

Кто-то платит за количество перводепозиторов, кто-то - за сумму депозитов.

Мы же пошли дальше.

При разработке наших тарифов - "системы квалификаций" мы отталкивались от 2 основных показателей:

1) Количество перводепозиторов за расчетный период

2) Сумма депозитов за расчетный период

Это основные показатели, они формируют процент отчислений партнеру.

Это значит то, что для того чтобы увеличить свою процентную ставку, вам надо привести определенное количество перводепозиторов и набрать определенную сумму депозитов за расчетный период.

Вроде ничего необычного. Все как у всех, скажите вы.

Но нет!

Мы сделали эти параметры независимыми друг от друга.

То есть наша система тарифов диверсифицирована!

Вы можете повышать свой процент за счет большой суммы депозитов (например, если у вас ТОПовые игроки), или за счет большого количества перводепозиторов (даже если суммы их депозитов минимальны). Или же за счет обоих показателей сразу. Процентные ставки суммируются! Это помогает партнерам нашей сети получать максимальный процент отчислений практически сразу, независимо от трафика!

Но это еще не все!

Представьте ситуацию: у партнера есть трафик, но до выполнения обоих условий он не дотягивает.

Что же делать тогда?

На этот случай есть другой вариант - наличие рефералов и умение их привлекать. Ведь наша система устроена так, что за счет своих рефералов вы можете выполнить 2 условие.

ВСЕ ПЕРВОДЕПОЗИТОРЫ ВАШЕГО РЕФЕРАЛА АВТОМАТИЧЕСКИ СЧИТАЮТСЯ И ВАШИМИ ПЕРВОДЕПОЗИТОРАМИ.

Да, именно так, мы платим не только процент с дохода вашего реферала, но и повышаем процент вам!

Система очень удобная и гибкая.

Но даже при такой системе выполнять условия каждый месяц, чтобы получать максимальный процент всегда, может быть трудно. Причины могут быть разные: от летних месяцев, когда многие люди в разъездах или на дачах, и им не до игры, до каких-либо личных причин.

Именно поэтому мы ввели такую переменную, как "множитель условий".

Если вы за расчетный период выполнили условия определенной квалификации, то вы получите не только высокий процент на весь следующий период, но и получите множитель условий, который позволяет получать больше, прилагая меньше усилий.

Например, вам надо привести 40 перводепозиторов за период. При этом за вами закреплен множитель 0,7.

Получается, вам надо будет привести уже не 40, а всего 28 перводепозиторов, чтобы повысить свой процент. Не правда ли удобно?

Больше не нужно будет следить за HOLDом или активностью игроков.

С Azinomoney.com ваша процентная ставка будет двигаться по восходящей, а не по нисходящей кривой.

Можете задавать любые вопросы, мы с радостью ответим на них.

Skype: support.azinomoney

Почта менеджера по работе с партнерами: aleksa@azinomoney.com

С уважением, команда AzinoMoney