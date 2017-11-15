Перейти к содержимому

Фотография

Боты для заработка Телеграм

Автор темы Oddy, 15 Ноя 2017 19:54

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Oddy

Oddy

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено 15 Ноябрь 2017 - 19:54

Боты для заработка в Телеграм
Всем привет,собрал для новичков самые толковые боты для Телеграм :

1)Бот 1
Бот платит за одну подписку на канал - 24 копейки.Вывод от 10 рублей(Киви,Вебмани,Яндекс)
Реф: БОТ
Не реф: БОТ
Ссылка: https://t.me/podpiso...start=445838134
2) Бот 2
Реф : БОТ
Не реф : БОТ
Сёрфинг,опросы,подписки,установка приложений!
От 0.001$ до 0.3$
Вывод от 0.5$(ПайПал,Киви,Биткоин)
Ссылка: https://telegram.me/...10f6bf8a784fdd5
3) Бот 3
Платит за просмотр рекламы в среднем 4 копейки за 10 сек.Выплачивает 10 копеек за приглашенного человека.Вывод от 10 рублей(Киви)
Реф: БОТ
Не Реф : БОТ
Ссылка: https://t.me/PayView...start=445838134
Удачного заработка!
  • 0
На правах рекламы

Обратно в Реклама


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Разное...
  3. Реклама
  4. Правила форума