Боты для заработка в Телеграм
Всем привет,собрал для новичков самые толковые боты для Телеграм :
1)Бот 1
Бот платит за одну подписку на канал - 24 копейки.Вывод от 10 рублей(Киви,Вебмани,Яндекс)
Реф: БОТ
Не реф: БОТ
Ссылка: https://t.me/podpiso...start=445838134
2) Бот 2
Реф : БОТ
Не реф : БОТ
Сёрфинг,опросы,подписки,установка приложений!
От 0.001$ до 0.3$
Вывод от 0.5$(ПайПал,Киви,Биткоин)
Ссылка: https://telegram.me/...10f6bf8a784fdd5
3) Бот 3
Платит за просмотр рекламы в среднем 4 копейки за 10 сек.Выплачивает 10 копеек за приглашенного человека.Вывод от 10 рублей(Киви)
Реф: БОТ
Не Реф : БОТ
Ссылка: https://t.me/PayView...start=445838134
Удачного заработка!
Боты для заработка Телеграм
Автор темы Oddy, 15 Ноя 2017 19:54
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