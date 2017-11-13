Партнерская программа интернет-магазина PrintBar

Принт Бар – один из крупнейших интернет-магазинов, продающих одежду с принтами в полной запечатке. Вместе с нами ежедневно зарабатывают сотни наших партнеров.
Как? Всё просто: мы платим нашим партнерам от 25% от суммы заказов всех приведенных ими клиентов.
Каждый партнер имеет возможность создать одежду с уникальными принтами и зарабатывать 5% со всех продаж этой одежды (вне зависимости от того, кто нашел покупателя – Вы или наш основной сайт, который ежедневно приносит несколько сотен продаж для наших партнеров)
Также Вы можете приводить к нам новых партнеров (рефералов) и зарабатывать 5% от их заработка.
Партнёрская программа Printbar стартовала в 2015 году.
На данный момент у нас более 1000 активных партнеров, среди которых владельцы крупных пабликов, YouTube каналов, и, конечно же, арбитражников. Многие сотрудничают с нами еще с основания нашей партнерской программы.
Партнёрское вознаграждение:
25% от суммы заказа приведенного Вами клиента (средняя выплата вебмастеру: 675 рублей)
5% от суммы заказа приведенного Вами клиента (за продажу созданных Вами дизайнов)
5% от суммы заработка приведенного Вами (по реферальной ссылке) партнера
(размер вознаграждения всегда в таком процентном соотношении, даже во время масштабных распродаж)
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:
1. В нашем каталоге тысячи вещей на сотни тематик - это очень большая целевая аудитория.
2. Удобный вывод средств без комиссии:
Банковская карта, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI
Регулярные выплаты без задержек
3. Любой ваш вопрос будет решен нашими менеджерами, которые работают без выходных.
Быстро, подробно и честно.
А также Telegram-бот, который сообщит основные показатели статистики в 2 клика.
4. Промо-материалы для партнеров:
фотографии с фотосессий, промо-коды для постоянных акций, тексты для объявлений, баннеры.
5. Каждый партнер имеет возможность заработать больше, задействовав свой творческий потенциал!
Дополнительные 5% к выплатам за созданный партнером дизайн, в каком бы из сотен магазинов его ни купили.
6. Статистика передается в режиме реального времени:
Свой трафик Вы можете отслеживать в разрезе по многим параметрам, что поможет повышать эффективность Вашей работы.
7. COOKIE 60 ДНЕЙ:
любые переходы по Вашей реферальной ссылке фиксируются у людей в cookie: если человек один раз перешел по Вашей ссылке (или зашел в магазин) и купил вещь через некоторое время (до 60 дней) – это Ваш покупатель и Вы получите процент с покупки.
8. ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ СВОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ МАГАЗИН БЕСПЛАТНО:
Создание собственного магазина – быстро и бесплатно. Возможность настройки своего каталога в 2 клика, подключения сторонней статистики (metrika, analytics) и шаблона для работы с органическим трафиком.
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