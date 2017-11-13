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Партнерская программа интернет-магазина PrintBar

Автор темы PrintBar, 13 Ноя 2017 14:36

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#1 PrintBar

PrintBar

    Новичок

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Обычный

Отправлено 13 Ноябрь 2017 - 14:36

Расскажем Вам об одном из вкусных белых офферов рунета и его достоинствах.
 Принт Бар – один из крупнейших интернет-магазинов, продающих одежду с принтами в полной запечатке. Вместе с нами ежедневно зарабатывают сотни наших партнеров.
 Как? Всё просто: мы платим нашим партнерам от 25% от суммы заказов всех приведенных ими клиентов.
Каждый партнер имеет возможность создать одежду с уникальными принтами и зарабатывать 5% со всех продаж этой одежды (вне зависимости от того, кто нашел покупателя – Вы или наш основной сайт, который ежедневно приносит несколько сотен продаж для наших партнеров)
Также Вы можете приводить к нам новых партнеров (рефералов) и зарабатывать 5% от их заработка.
 
Партнёрская программа Printbar стартовала в 2015 году. 
На данный момент у нас более 1000 активных партнеров, среди которых владельцы крупных пабликов, YouTube каналов, и, конечно же, арбитражников. Многие сотрудничают с нами еще с основания нашей партнерской программы.
 
Партнёрское вознаграждение:
25% от суммы заказа приведенного Вами клиента (средняя выплата вебмастеру: 675 рублей) 
5% от суммы заказа приведенного Вами клиента (за продажу созданных Вами дизайнов)
5% от суммы заработка приведенного Вами (по реферальной ссылке) партнера 
(размер вознаграждения всегда в таком процентном соотношении, даже во время масштабных распродаж)
 
 
 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ:



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1. В нашем каталоге тысячи вещей на сотни тематик - это очень большая целевая аудитория.
 
2. Удобный вывод средств без комиссии:
Банковская карта, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI
Регулярные выплаты без задержек
 
3. Любой ваш вопрос будет решен нашими менеджерами, которые работают без выходных.
Быстро, подробно и честно.
А также Telegram-бот, который сообщит основные показатели статистики в 2 клика. 
 
4. Промо-материалы для партнеров:
 фотографии с фотосессий, промо-коды для постоянных акций, тексты для объявлений, баннеры. 
 
5. Каждый партнер имеет возможность заработать больше, задействовав свой творческий потенциал!
Дополнительные 5% к выплатам за созданный партнером дизайн, в каком бы из сотен магазинов его ни купили.
 
6. Статистика передается в режиме реального времени:
Свой трафик Вы можете отслеживать в разрезе по многим параметрам, что поможет повышать эффективность Вашей работы. 
 
 

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7. COOKIE 60 ДНЕЙ:
любые переходы по Вашей реферальной ссылке фиксируются у людей в cookie: если  человек один раз перешел по Вашей ссылке (или зашел в магазин) и купил вещь через некоторое время (до 60 дней) – это Ваш покупатель и Вы получите процент с покупки. 
 
8. ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ СВОЙ ПОЛНОЦЕННЫЙ МАГАЗИН БЕСПЛАТНО:
Создание собственного магазина – быстро и бесплатно. Возможность настройки своего каталога в 2 клика, подключения сторонней статистики (metrika, analytics) и шаблона для работы с органическим трафиком.
 
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#2 PrintBar

PrintBar

    Новичок

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Обычный

Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 09:06

PrintBar проводит масштабный яблочный розыгрыш среди своих партнеров!

Призы:
iPhone X
Macbook Air 2017
Apple Watch Series 3
+5% к ставке на месяц

Как выиграть призы?
- быть зарегистрированным партнером
- попасть в топ 10 партнеров по количеству подтвержденных заказов и гарантированно получить +5% к ставке на месяц
- дело сделано, далее random.org решит судьбу призов:
среди топ 3 - розыгрыш iPhone X
среди топ 5 - розыгрыш Macbook Air
среди топ 10 - розыгрыш Apple Watch S3!

Сроки проведения конкурса: с 20.11.17 до 24.12.17

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Всем удачи в конкурсе!

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