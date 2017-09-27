Kadam.net - ваш сервис интернет-рекламы

Отправлено Сегодня, 15:43

Добро пожаловать в официальную ветку сервиса интернет-рекламы - Kadam.net

С 2012 года мы активно сотрудничаем как с рекламодателями, так и с вебмастерами, помогая повысить доход и максимально оптимизировать работу с рекламой.

На сегодняшний день мы предлагаем:

7 форматов рекламы - тизеры, баннеры, кликандер, мессенджер, контекст, видео-реклама, промо-пост

широкое ГЕО (Россия, Украина, СНГ, Европа, Америка, Азия, Австралия, Африка и другие страны мира)

3 модели оплаты, включая эксклюзивную модель Kadam Smart Ads - единственную модель в сети, по которой можно сливать трафик практически бесплатно!

рекламный кабинет, в котором приятно работать - более 10 вариантов настройки таргетинга, блэк и вайт листы, множество дополнительных инструментов и детальная статистика

возможность работы с прямыми рекламодателями - вам больше не придется искать свежие офферы по СРА-сетям, все самые горячие новинки мы уже отобрали в “Витрине офферов” (многие из них от прямых рекламодателей и с повышенными выплатами!)

А также монетизация сайтов!

Мы открыты для сотрудничества с площадками любой тематики.

Выполните всего в 3 шага и начните зарабатывать с Kadam уже сегодня:

подключитесь к сервису, создайте персональные рекламные блоки и закрепите их на вашем сайте, получайте высокие выплаты любым удобным для вас способом!

Есть вопросы или предложения? Пишите нам:

skype: support_kadam

e-mail: support@kadam.net

Регистрация в Kadаm.net

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