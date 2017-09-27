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Kadam.net - ваш сервис интернет-рекламы

Автор темы Kadam, Сегодня, 15:43

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#1 Kadam

Kadam

    Новичок

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Отправлено Сегодня, 15:43

Добро пожаловать в официальную ветку сервиса интернет-рекламы - Kadam.net :thumbsup: 

 

С 2012 года мы активно сотрудничаем как с рекламодателями, так и с вебмастерами, помогая повысить доход и максимально оптимизировать работу с рекламой.

 

На сегодняшний день мы предлагаем:

 

  • 7 форматов рекламы :ohmy: - тизеры, баннеры, кликандер, мессенджер, контекст, видео-реклама, промо-пост

  • широкое ГЕО (Россия, Украина, СНГ, Европа, Америка, Азия, Австралия, Африка и другие страны мира)

  • 3 модели оплаты, включая эксклюзивную модель Kadam Smart Ads - единственную модель в сети, по которой можно сливать трафик практически бесплатно!

  • рекламный кабинет, в котором приятно работать - более 10 вариантов настройки таргетинга, блэк и вайт листы, множество дополнительных инструментов и детальная статистика

  • возможность работы с прямыми рекламодателями - вам больше не придется искать свежие офферы по СРА-сетям, все самые горячие новинки мы уже отобрали в “Витрине офферов” (многие из них от прямых рекламодателей и с повышенными выплатами!)

 

А также монетизация сайтов!

 

Мы открыты для сотрудничества с площадками любой тематики.

Выполните всего в 3 шага и начните зарабатывать с Kadam уже сегодня:

  1. подключитесь к сервису,

  2. создайте персональные рекламные блоки и закрепите их на вашем сайте,

  3. получайте высокие выплаты любым удобным для вас способом!

 

Есть вопросы или предложения? Пишите нам:

 

skype: support_kadam

e-mail: support@kadam.net

Регистрация в Kadаm.net

 

P.S. А еще в наших пабликах в ВКонтакте и на FB уютно и полезно, присоединяйтесь :)

 

 


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