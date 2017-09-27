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Онлайн казино Riobet

Автор темы Romanhik, Сегодня, 05:42

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#1 Romanhik

Romanhik

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Отправлено Сегодня, 05:42

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Казино онлайн Riobet Казино принадлежит компании Riotech Services LP с офисом в Шотландии. До 2014 года казино называлось Live Ruletka.

Преимущества Riobet Казино - депозиты всего от 10 рублей, возможность играть на биткоины, солидный выбор рулеток, игры с живыми дилерами, русскоязычный интерфейс. Все игры доступны в браузере в режиме Instant Play и устанавливать дополнительный софт не нужно.

Выдает Риобет следующие бонусы:

- 100% на первый депозит до 35 тыс. руб. и до 100 фриспинов,

- 50% от суммы на вашем балансе до 21 тыс. руб. и до 120 фриспинов,

- еженедельные 40% до 14 тыс. рублей и до 100 фриспинов,

- подарочные бонусы в День рождения.

Три первые промо-акции активируются после применения клиентом бонус кода, который можно найти во вкладке «Бонусы и Акции» (раздел «Инфо»). Вейджер составляет х35.

Пополнение/Вывод - карты VISA/MasterCard, а также кошельки и электронные системы WebMoney, Yandex Money, QIWI Wallet, Skrill, Neteller, Payeer.

 
Все о Риобет казино, отзывы, бонусы, зеркало, сайт, промокод: http://www.casinorev.../casinos/riobet
  
 
 

 

 


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