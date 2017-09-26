Нужны молодые блогеры и ютуберы.

Отправлено Вчера, 13:36

Добрый день

Для пиара нашего проекта мы ищем людей со своими каналами в ютубе.

Наш проект - http://skinhunt.net

Рулетка кс го

Тематика ваших каналов нам не важна подойдет любая. Если вы специализируетесь на играх то это будет только плюсом.

Требования к каналам, не менее 500 подписчиков и средние просмотры видео от 1000 просмотров на канале.

Вы можете снимать ролики по своей тематике, главное в начале и конце упомянуть наш ресурс.

Если вы будете делать обзор полностью нашей площадки, то уже там будем обговаривать.

По цене от 200 рублей за ролик. Если у вас совсем простой канал и мало подписчиков.

А так с каждым исполнителем готовы обговаривать условия.

Лучшие ролики мы будем раскручивать сами по топовым игровым сайтам и группам в соц сетях.

Пишите все будем рады с каждым обсудить условия работы.

Для связи со мной

скайп: marketing-skinhunt

почта: marketing@skinhunt.net

Сообщение отредактировал skinhunt: Вчера, 13:47