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Нужны молодые блогеры и ютуберы.

Автор темы skinhunt, Вчера, 13:36

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#1 skinhunt

skinhunt

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Обычный

Отправлено Вчера, 13:36

Добрый день

Для пиара нашего проекта мы ищем людей со своими каналами в ютубе. 

Наш проект - http://skinhunt.net

Рулетка кс го 

Тематика ваших каналов нам не важна подойдет любая. Если вы специализируетесь на играх то это будет только плюсом. 

Требования к каналам, не менее 500 подписчиков и средние просмотры видео от 1000 просмотров на канале. 

Вы можете снимать ролики по своей тематике, главное в начале и конце упомянуть наш ресурс.

Если вы будете делать обзор полностью нашей площадки, то уже там будем обговаривать.

По цене от 200 рублей за ролик. Если у вас совсем простой канал и мало подписчиков.

А так с каждым исполнителем готовы обговаривать условия.

Лучшие ролики мы будем раскручивать сами по топовым игровым сайтам и группам в соц сетях. 

Пишите все будем рады с каждым обсудить условия работы. 

 

Для связи со мной

скайп:  marketing-skinhunt

почта:  marketing@skinhunt.net


Сообщение отредактировал skinhunt: Вчера, 13:47

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