Нужны молодые блогеры и ютуберы.

Добрый день
Для пиара нашего проекта мы ищем людей со своими каналами в ютубе.
Наш проект - http://skinhunt.net
Рулетка кс го
Тематика ваших каналов нам не важна подойдет любая. Если вы специализируетесь на играх то это будет только плюсом.
Требования к каналам, не менее 500 подписчиков и средние просмотры видео от 1000 просмотров на канале.
Вы можете снимать ролики по своей тематике, главное в начале и конце упомянуть наш ресурс.
Если вы будете делать обзор полностью нашей площадки, то уже там будем обговаривать.
По цене от 200 рублей за ролик. Если у вас совсем простой канал и мало подписчиков.
А так с каждым исполнителем готовы обговаривать условия.
Лучшие ролики мы будем раскручивать сами по топовым игровым сайтам и группам в соц сетях.
Пишите все будем рады с каждым обсудить условия работы.
Для связи со мной
скайп: marketing-skinhunt
почта: marketing@skinhunt.net
Сообщение отредактировал skinhunt: Вчера, 13:47