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Продам страницу в фейсбуке

Автор темы enjoyment, Сегодня, 09:20

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#1 enjoyment

enjoyment

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 09:20

Здравствуйте!
 
Продаю страницу в Facebook 236800 подписчиков. Это идеальный вариант для тех кто занимается данной темой.
Охват страницы от 80000 пользователей в неделю.
 
Ссылка на страницу https://goo.gl/gU9NtF
 
Взрослая активная аудитория, средний возраст - 35-44 лет, пользователи младше 18 лет - не больше 1%, мужчины - 11%, женщины - 90%. Преимущественно все русскоязычные страны.
 
Тематика: Народная медицина, Философия, Эзотерика.
Цена 1,3 рубля за подписчика
 
Предложения присылайте на скайп.
Скайп: kolosuninva

 


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