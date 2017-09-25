Продам страницу в фейсбуке

Здравствуйте!
Продаю страницу в Facebook 236800 подписчиков. Это идеальный вариант для тех кто занимается данной темой.
Охват страницы от 80000 пользователей в неделю.
Ссылка на страницу https://goo.gl/gU9NtF
Взрослая активная аудитория, средний возраст - 35-44 лет, пользователи младше 18 лет - не больше 1%, мужчины - 11%, женщины - 90%. Преимущественно все русскоязычные страны.
Тематика: Народная медицина, Философия, Эзотерика.
Цена 1,3 рубля за подписчика
Предложения присылайте на скайп.
Скайп: kolosuninva