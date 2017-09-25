Продам страницу в фейсбуке

Отправлено Сегодня, 09:20

Здравствуйте!

Продаю страницу в Facebook 236800 подписчиков. Это идеальный вариант для тех кто занимается данной темой.

Охват страницы от 80000 пользователей в неделю.

Взрослая активная аудитория, средний возраст - 35-44 лет, пользователи младше 18 лет - не больше 1%, мужчины - 11%, женщины - 90%. Преимущественно все русскоязычные страны.

Тематика: Народная медицина, Философия, Эзотерика.

Цена 1,3 рубля за подписчика

Предложения присылайте на скайп.

Скайп: kolosuninva