Нужны копирайтеры, 40 р. за 1000 символов. Работы много.

Отправлено Сегодня, 20:36

Здравствуйте. Для выполнения периодических и постоянных (ЭТО В ПРИОРИТЕТЕ!) заданий команде копирайтеров требуется пополнение - до 10 человек.



Основная тематика копирайтинга (нечто среднее между глубоким рерайтом и копирайтингом) - обменные направления (тексты для онлайн - порталов обменов валют) . В приложении к письму есть файлы ТЗ и готовых выполненных вариантов (примеры). Если можете писать грамотно, точно, по теме, и у Вас нет проблем с ответственностью - обращайтесь, будем рады сотрудничеству!



Кроме этого, в будущем тематика может быть и строительной, и криптовалютной (экономической). Некоторые люди работают с нами долго - постоянное сотрудничество зависит от уровня написания, понимания/реализации задач и ответственности. Добавляйтесь (контакты - ниже), оставляйте работы из портфолио.



Какие цены можем Вам предложить?



Копирайтинг - 40 рублей за 1000 символов (обращайтесь, только если согласны с ценой).



Требования:

1. Грамотность (пунктуация, орфография).

2. Пунктуальность и отсутствие срывов сроков.

3. Демонстрация работ из портфолио (нужно показать, что писали - 1-2 примеров достаточно).

4. Быть на связи в скайпе или в Viber/Whatsapp



Обращайтесь в скайп или в вайбер/вотсапп



Контакты для связи:

Skype - kuchmasov_ukraine_2014

Viber/Whatsapp - +380978907411



Примеры и общее ТЗ - http://file.sampo.ru/swg9qg/



Да, с кем сработаемся - работу можем предоставить на месяцы вперед... = )