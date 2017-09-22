Нужны копирайтеры, 40 р. за 1000 символов. Работы много.

Здравствуйте. Для выполнения периодических и постоянных (ЭТО В ПРИОРИТЕТЕ!) заданий команде копирайтеров требуется пополнение - до 10 человек.
Основная тематика копирайтинга (нечто среднее между глубоким рерайтом и копирайтингом) - обменные направления (тексты для онлайн - порталов обменов валют). В приложении к письму есть файлы ТЗ и готовых выполненных вариантов (примеры). Если можете писать грамотно, точно, по теме, и у Вас нет проблем с ответственностью - обращайтесь, будем рады сотрудничеству!
Кроме этого, в будущем тематика может быть и строительной, и криптовалютной (экономической). Некоторые люди работают с нами долго - постоянное сотрудничество зависит от уровня написания, понимания/реализации задач и ответственности. Добавляйтесь (контакты - ниже), оставляйте работы из портфолио.
Какие цены можем Вам предложить?
Копирайтинг - 40 рублей за 1000 символов (обращайтесь, только если согласны с ценой).
Требования:
1. Грамотность (пунктуация, орфография).
2. Пунктуальность и отсутствие срывов сроков.
3. Демонстрация работ из портфолио (нужно показать, что писали - 1-2 примеров достаточно).
4. Быть на связи в скайпе или в Viber/Whatsapp
Обращайтесь в скайп или в вайбер/вотсапп
Контакты для связи:
Skype - kuchmasov_ukraine_2014
Viber/Whatsapp - +380978907411
Примеры и общее ТЗ - http://file.sampo.ru/swg9qg/
Да, с кем сработаемся - работу можем предоставить на месяцы вперед... = )