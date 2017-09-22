70 000 рублей в месяц на автоматизации Kwork (2017)

Отправлено Сегодня, 14:59

Свеженький материал по полупассивному заработку на популярной и не совсем стандартной бирже фриланса. Эдакая смесь сайта для фрилансеров и гипермаркета. Он был сделан на основе иностранного сервиса fiverr.

ПОДРОБНЫЙ МАНУАЛ