Ychanger.net - обмен Bitcoin, Сбербанк, ZCash, Ethereum, QIWI и др.

Отправлено Сегодня, 06:15

Представляем Вашему вниманию надежный и быстрый сервис по обмену электронной валюты - Ychanger.net.

Ychanger.net - обмен Bitcoin, банки, ZCash, Ethereum, QIWI, Exmo, Яндекс.Деньги, Perfect Money, OKPAY, Payeer и титульных знаков ряда других ЭПС (электронные платежные системы).

Режим работы обменного пункта - круглосуточно.

Среднее время обработки заявки составляет 5-15 минут, после поступления средств от отправителя.

Данные по обмену не хранятся на сервисе и не предоставляются третьим лицам, что гарантирует сто процентную анонимность совершенных обменов. На любые вопросы по обмену ответит круглосуточная служба технической поддержки.

Можно еще выгоднее совершать обмены благодаря системе накопительных скидок.

Контакты:

Эл. почта: support @ychanger.net