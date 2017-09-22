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Ychanger.net - обмен Bitcoin, Сбербанк, ZCash, Ethereum, QIWI и др.

Автор темы Romanhik, Сегодня, 06:15

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#1 Romanhik

Romanhik

    Ученик

  • Киберсанты
  • PipPip
  • 48 сообщений
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Обычный

Отправлено Сегодня, 06:15

Представляем Вашему вниманию надежный и быстрый сервис по обмену электронной валюты - Ychanger.net.
Ychanger.net - обмен  Bitcoin, банки, ZCash, Ethereum, QIWI, Exmo, Яндекс.Деньги, Perfect Money,  OKPAY, Payeer и титульных знаков ряда других ЭПС (электронные платежные системы).
 
Режим работы обменного пункта - круглосуточно.
 
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Среднее время обработки заявки составляет 5-15 минут, после поступления средств от отправителя.
Данные по обмену не хранятся на сервисе и  не предоставляются третьим лицам, что гарантирует сто процентную анонимность совершенных обменов. На любые вопросы по обмену ответит круглосуточная служба технической поддержки.
Можно еще выгоднее совершать обмены благодаря  системе накопительных скидок.
 
Контакты:
Официальный сайт: https://ychanger.net/
Эл. почта: support @ychanger.net

 


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