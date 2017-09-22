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Новый революционный софт для каптч - XEvil. Демо и получить бесплатно

Автор темы AnnaYa, Сегодня, 02:00

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#1 AnnaYa

AnnaYa

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Отправлено Сегодня, 02:00

 
XEvil 3.0 — новый революционный комплекс для обхода любой капчи в ЛЮБОМ софте!
 
Это простой, быстрый и гибкий инструмент для автоматизации распознавания текста на зашумлённых изображениях (OCR).
 
Программа практически полностью заменяет такие сервисы, как AntiGate (Anti-Captcha), RuCaptcha, DeCaptcher и другие. При этом, существенно их превосходит по скорости распознавания (в 10 раз и более) и является абсолютно бесплатной в использовании.
 
Пока XEvil предоставляется только как часть мощнейшего SEO и SMM-софта Хрумер от версии Стандарт (которую берут 99% пользователей). 
 
По этому софту много отличных объективных отзывов везде, часть из них можно увидеть по ссылке выше. 
 
Главный плюс программы XEvil — массовое бесплатное распознавание почти любых каптч не только в рамках работы с самим Хрумер, но и при работе с любым другим софтом - Zennoposter, Allsubmitter, Semonitor, Yazzle, A-Parser, Key Collector и многим другим!
 
Он постоянно развивается и обновляется. Так, во время последнего обновления 3 дня назад был обновлён модуль распознавания актуальной капчи Яндекса (точность пока далека от 100%, но вполне позволяет производить парсинг поисковой выдачи Яндекса без каких-либо проблем, при наличии актуальных шаблонов)
 
Сейчас вы можете скачать совершенно бесплатно ДЕМО-версию XEvil 
 
Она, конечно, довольно сильно обрезана. Но можно посмотреть функционал софта. 
 
 
xveil-demo.png
 
 
А также до 30 сентября вы можете получить не только XEvil, но и сам Xrumer, в состав которого он входит, бесплатно! По новой Мега Акции от разработчика!
 
Кто снимет видео по XEvil (которое пройдет проверку у разработчика) и оно получит более 1000 лайков, разместит его в 3х соцсетях с не менее 10.000 человек в каждой, получит БЕСПЛАТНО Xrumer и XEvil. 
 
Тут все подробности четко, официальные условия по АКЦИИ от разработчика тут 
 
 
xrumer-besplatno.png

 


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