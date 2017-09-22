Новый революционный софт для каптч - XEvil. Демо и получить бесплатно

Отправлено Сегодня, 02:00

XEvil 3.0 — новый революционный комплекс для обхода любой капчи в ЛЮБОМ софте!

Это простой, быстрый и гибкий инструмент для автоматизации распознавания текста на зашумлённых изображениях (OCR).

Программа практически полностью заменяет такие сервисы, как AntiGate (Anti-Captcha), RuCaptcha, DeCaptcher и другие. При этом, существенно их превосходит по скорости распознавания (в 10 раз и более) и является абсолютно бесплатной в использовании.

Пока XEvil предоставляется только как часть мощнейшего SEO и SMM-софта Хрумер от версии Стандарт (которую берут 99% пользователей).

По этому софту много отличных объективных отзывов везде, часть из них можно увидеть по ссылке выше.

Главный плюс программы XEvil — массовое бесплатное распознавание почти любых каптч не только в рамках работы с самим Хрумер, но и при работе с любым другим софтом - Zennoposter, Allsubmitter, Semonitor, Yazzle, A-Parser, Key Collector и многим другим!

Он постоянно развивается и обновляется. Так, во время последнего обновления 3 дня назад был обновлён модуль распознавания актуальной капчи Яндекса (точность пока далека от 100%, но вполне позволяет производить парсинг поисковой выдачи Яндекса без каких-либо проблем, при наличии актуальных шаблонов)

Сейчас вы можете скачать совершенно бесплатно ДЕМО-версию XEvil

Она, конечно, довольно сильно обрезана. Но можно посмотреть функционал софта.

А также до 30 сентября вы можете получить не только XEvil, но и сам Xrumer, в состав которого он входит, бесплатно! По новой Мега Акции от разработчика!

Кто снимет видео по XEvil (которое пройдет проверку у разработчика) и оно получит более 1000 лайков, разместит его в 3х соцсетях с не менее 10.000 человек в каждой, получит БЕСПЛАТНО Xrumer и XEvil.

Тут все подробности четко, официальные условия по АКЦИИ от разработчика тут