CleverAff - умные зарабатывают с нами (ПП бинарного опциона Бинариум)

Добрый день, пользователи форума!
На фоне хороших новостей представляем Вам партнёрку брокера бинарных опционов Бинариум — CleverAff.com.
Наша партнерская программа предназначена для заработка всем, у кого есть трафик или кто знает как и где его достать (блоги, соц.сети, арбитраж с тизеров, контекста, кликандера и.т.д.).
Binarium.ru — один из старейших брокеров бинарных опционов работающий на рынке СНГ. Компания начала работу в первой половине 2012 года.
В чём заключается привлекательность проекта Binarium для трейдеров:
- колл центр, который работает с момента основания компании и имеет огромный опыт работы с различными типами трафика, а также клиентами с разным уровнем дохода;
- вспомогательные инструменты для клиентов, такие как торговые сигналы, ежедневные аналитические материалы;
- торговая комната — в ней клиенты компании могут общаться, делиться стратегиями и сигналами, наблюдать за торговлей нашего аналитика в режиме реального времени;
- проприетарная, собственная платформа с возможностью открытия демо-счета на 1000$; для обучения;
- услуги персонального финансового аналитика, множество бесплатных стратегий и видео, вебинаров;
- беспроигрышные сделки, специальные бонусы и моментальный вывод средств.
Работать с ПП CleverAff.com очень легко:
Вам нужно зарегистрироваться на cleveraff.com, после чего Вы попадаете в личный кабинет, из которого доступна статистика (подробная статистика по каждому размещенному материалу, а также детальная статистика по каждому трейдеру) и управление промо-материалами.
Для выбора доступно:
- Более 30 лендингов
- Более 200 баннеров (различных размеров и форматов)
- Несколько брендирований
Также, Вы можете заказать дополнительные материалы абсолютно бесплатно — лендинг (если у вас есть идея лендинга, который, как Вы считаете, будет хорошо конвертить — наши специалисты реализуют её), баннер, уникальную статью, обзор брокера или стратегию для своего ресурса.
Траффик, который пройдет по вашей ссылке и зарегистрируется в Бинариуме, будет годами приносить вам пассивный доход.
Выплаты: Партнёрские выплаты осуществляются два раза в месяц, за 1-15 и 15-30(31) числа.
Платежные системы: VISA/Mastercard, Webmoney и ePayments.
Расчёт заработка максимально прозрачен. Для Вас доступны три комиссионные программы, и никто не запрещает Вам работать одновременно по каждой из них:
1. Revenue Share с доходов компании (программа «RevShare») на протяжении отчетного периода обеспечивает партнерам стабильный доход в виде растушего % от доходов компании с каждого активного клиента. Процент отчислений составляет от 50% до 65%, в зависимости от количества приведенных трейдеров. Партнерские вознаграждения в этой программе рассчитываются от NetGaming-Бонусы, т.е. от фактически проигранных денег трейдером.
Таблица рассчета процента RevShare выглядит так:
- привлеченных трейдеров до 50 = RevShare 50%
- привлеченных трейдеров от 51 до 100 = RevShare 55%
- привлеченных трейдеров от 101 до 200 = RevShare 60%
- привлеченных трейдеров от 200 = RevShare 65%
2. Hybrid ( RS+CPA ) — зарабатывайте 20% от доходов + $50 за реального игрока. По данной программе вы получаете 20% RS на постоянной основе + 50$; за каждого реального трейдера, который совершил неудачных сделок на сумму 100$;.
3. CPA — работая по этой программе, Вы зарабатываете единоразовое отчисление за первый депозит каждого привлеченного Вами трейдера в размере до 500$;. Данный тарифный план можно запросить у службы поддержки после привлечения в течение месяца более 20 реальных трейдеров.
Полная таблица отчислений по CPA выглядит следующим образом:
- депозит до $20 = CPA $20
- депозит от $21 до $50 = CPA $35
- депозит от $51 до $100 = CPA $50
- депозит от $101 до $200 = CPA $100
- депозит от $201 до $400 = CPA $200
- депозит от $501 и выше = CPA $500
Также у нас действует Sub-referral program — приводите друга или коллегу в нашу партнерскую программу и получайте с его заработка 5%.
Работая с Бинариумом, Вы легко сможете вовлечь не только акул трейдинга, но и новичков — минимальный депозит у нас составляет всего 10$, а демо-счет на $1000 поможет новичкам разобраться с системой, не теряя свои деньги.
Будем рады Вашим вопросам в этом топике.
Александр
Skype: cleveraff.support
e-mail: alex.b@binarium.com
Сообщение отредактировал CleverAff: Сегодня, 14:33