CleverAff - умные зарабатывают с нами (ПП бинарного опциона Бинариум)

Отправлено Сегодня, 14:33

Добрый день, пользователи форума!

На фоне хороших новостей представляем Вам партнёрку брокера бинарных опционов Бинариум — CleverAff.com.

Наша партнерская программа предназначена для заработка всем, у кого есть трафик или кто знает как и где его достать (блоги, соц.сети, арбитраж с тизеров, контекста, кликандера и.т.д.).

Binarium.ru — один из старейших брокеров бинарных опционов работающий на рынке СНГ. Компания начала работу в первой половине 2012 года.

В чём заключается привлекательность проекта Binarium для трейдеров:

колл центр, который работает с момента основания компании и имеет огромный опыт работы с различными типами трафика, а также клиентами с разным уровнем дохода;

вспомогательные инструменты для клиентов, такие как торговые сигналы, ежедневные аналитические материалы;

торговая комната — в ней клиенты компании могут общаться, делиться стратегиями и сигналами, наблюдать за торговлей нашего аналитика в режиме реального времени;

проприетарная, собственная платформа с возможностью открытия демо-счета на 1000$; для обучения;

услуги персонального финансового аналитика, множество бесплатных стратегий и видео, вебинаров;

беспроигрышные сделки, специальные бонусы и моментальный вывод средств.

Работать с ПП CleverAff.com очень легко:

Вам нужно зарегистрироваться на cleveraff.com, после чего Вы попадаете в личный кабинет, из которого доступна статистика (подробная статистика по каждому размещенному материалу, а также детальная статистика по каждому трейдеру) и управление промо-материалами.

Для выбора доступно:

Более 30 лендингов

Более 200 баннеров (различных размеров и форматов)

Несколько брендирований

Также, Вы можете заказать дополнительные материалы абсолютно бесплатно — лендинг (если у вас есть идея лендинга, который, как Вы считаете, будет хорошо конвертить — наши специалисты реализуют её), баннер, уникальную статью, обзор брокера или стратегию для своего ресурса.

Траффик, который пройдет по вашей ссылке и зарегистрируется в Бинариуме, будет годами приносить вам пассивный доход.

Выплаты: Партнёрские выплаты осуществляются два раза в месяц, за 1-15 и 15-30(31) числа.

Платежные системы: VISA/Mastercard, Webmoney и ePayments.

Расчёт заработка максимально прозрачен. Для Вас доступны три комиссионные программы, и никто не запрещает Вам работать одновременно по каждой из них:

1. Revenue Share с доходов компании (программа «RevShare») на протяжении отчетного периода обеспечивает партнерам стабильный доход в виде растушего % от доходов компании с каждого активного клиента. Процент отчислений составляет от 50% до 65%, в зависимости от количества приведенных трейдеров. Партнерские вознаграждения в этой программе рассчитываются от NetGaming-Бонусы, т.е. от фактически проигранных денег трейдером.

Таблица рассчета процента RevShare выглядит так:

- привлеченных трейдеров до 50 = RevShare 50%

- привлеченных трейдеров от 51 до 100 = RevShare 55%

- привлеченных трейдеров от 101 до 200 = RevShare 60%

- привлеченных трейдеров от 200 = RevShare 65%

2. Hybrid ( RS+CPA ) — зарабатывайте 20% от доходов + $50 за реального игрока. По данной программе вы получаете 20% RS на постоянной основе + 50$; за каждого реального трейдера, который совершил неудачных сделок на сумму 100$;.

3. CPA — работая по этой программе, Вы зарабатываете единоразовое отчисление за первый депозит каждого привлеченного Вами трейдера в размере до 500$;. Данный тарифный план можно запросить у службы поддержки после привлечения в течение месяца более 20 реальных трейдеров.

Полная таблица отчислений по CPA выглядит следующим образом:

- депозит до $20 = CPA $20

- депозит от $21 до $50 = CPA $35

- депозит от $51 до $100 = CPA $50

- депозит от $101 до $200 = CPA $100

- депозит от $201 до $400 = CPA $200

- депозит от $501 и выше = CPA $500

Также у нас действует Sub-referral program — приводите друга или коллегу в нашу партнерскую программу и получайте с его заработка 5%.

Работая с Бинариумом, Вы легко сможете вовлечь не только акул трейдинга, но и новичков — минимальный депозит у нас составляет всего 10$, а демо-счет на $1000 поможет новичкам разобраться с системой, не теряя свои деньги.

Будем рады Вашим вопросам в этом топике.

Александр

Skype: cleveraff.support

Сообщение отредактировал CleverAff: Сегодня, 14:33