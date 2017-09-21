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CleverAff - умные зарабатывают с нами (ПП бинарного опциона Бинариум)

Автор темы CleverAff, Сегодня, 14:33

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#1 CleverAff

CleverAff

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Отправлено Сегодня, 14:33

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Добрый день, пользователи форума!
 
На фоне хороших новостей представляем Вам партнёрку брокера бинарных опционов Бинариум — CleverAff.com.
 
Наша партнерская программа предназначена для заработка всем, у кого есть трафик или кто знает как и где его достать (блоги, соц.сети, арбитраж с тизеров, контекста, кликандера и.т.д.).
 
Binarium.ru — один из старейших брокеров бинарных опционов работающий на рынке СНГ. Компания начала работу в первой половине 2012 года.
 
В чём заключается привлекательность проекта Binarium для трейдеров: 
 
  • колл центр, который работает с момента основания компании и имеет огромный опыт работы с различными типами трафика, а также клиентами с разным уровнем дохода;
  • вспомогательные инструменты для клиентов, такие как торговые сигналы, ежедневные аналитические материалы;
  • торговая комната — в ней клиенты компании могут общаться, делиться стратегиями и сигналами, наблюдать за торговлей нашего аналитика в режиме реального времени; 
  • проприетарная, собственная платформа с возможностью открытия демо-счета на 1000$; для обучения;
  • услуги персонального финансового аналитика, множество бесплатных стратегий и видео, вебинаров;
  • беспроигрышные сделки, специальные бонусы и моментальный вывод средств.
 
 
Работать с ПП CleverAff.com очень легко:
 
Вам нужно зарегистрироваться на cleveraff.com, после чего Вы попадаете в личный кабинет, из которого доступна статистика (подробная статистика по каждому размещенному материалу, а также детальная статистика по каждому трейдеру) и управление промо-материалами. 
 
Для выбора доступно:
 
  • Более 30 лендингов
  • Более 200 баннеров (различных размеров и форматов)
  • Несколько брендирований
 
 
Также, Вы можете заказать дополнительные материалы абсолютно бесплатно — лендинг (если у вас есть идея лендинга, который, как Вы считаете, будет хорошо конвертить — наши специалисты реализуют её), баннер, уникальную статью, обзор брокера или стратегию для своего ресурса.
 
Траффик, который пройдет по вашей ссылке и зарегистрируется в Бинариуме, будет годами приносить вам пассивный доход.
 
Выплаты: Партнёрские выплаты осуществляются два раза в месяц, за 1-15 и 15-30(31) числа.
 
Платежные системы: VISA/Mastercard, Webmoney и ePayments.
 
Расчёт заработка максимально прозрачен. Для Вас доступны три комиссионные программы, и никто не запрещает Вам работать одновременно по каждой из них:
 
1.  Revenue Share с доходов компании (программа «RevShare») на протяжении отчетного периода обеспечивает партнерам стабильный доход в виде растушего % от доходов компании с каждого активного клиента. Процент отчислений составляет от 50% до 65%, в зависимости от количества приведенных трейдеров. Партнерские вознаграждения в этой программе рассчитываются от NetGaming-Бонусы, т.е. от фактически проигранных денег трейдером.
 
Таблица рассчета процента RevShare выглядит так:
- привлеченных трейдеров до 50 = RevShare 50%
- привлеченных трейдеров от 51 до 100 = RevShare 55%
- привлеченных трейдеров от 101 до 200 = RevShare 60%
- привлеченных трейдеров от 200 = RevShare 65%
 
2.  Hybrid ( RS+CPA ) — зарабатывайте 20% от доходов + &#36;50 за реального игрока. По данной программе вы получаете 20% RS на постоянной основе + 50$; за каждого реального трейдера, который совершил неудачных сделок на сумму 100$;.
 
3.  CPA — работая по этой программе, Вы зарабатываете единоразовое отчисление за первый депозит каждого привлеченного Вами трейдера в размере до 500$;. Данный тарифный план можно запросить у службы поддержки после привлечения в течение месяца более 20 реальных трейдеров.
 
Полная таблица отчислений по CPA выглядит следующим образом:
- депозит до $20 = CPA $20
- депозит от $21 до $50 = CPA $35
- депозит от $51 до $100 = CPA $50
- депозит от $101 до $200 = CPA $100
- депозит от $201 до $400 = CPA $200
- депозит от $501 и выше = CPA $500
 
Также у нас действует Sub-referral  program — приводите друга или коллегу в нашу партнерскую программу и получайте с его заработка 5%.
 
Работая с Бинариумом, Вы легко сможете вовлечь не только акул трейдинга, но и новичков — минимальный депозит у нас составляет всего 10$, а демо-счет на $1000 поможет новичкам разобраться с системой, не теряя свои деньги.
 
Будем рады Вашим вопросам в этом топике.
 
Александр
Skype: cleveraff.support

Сообщение отредактировал CleverAff: Сегодня, 14:33

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