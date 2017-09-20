Share4you лучшая партнёрская программа для начало заработка в интернет

Отправлено Сегодня, 11:18

Мануал как можно заработать деньги на финансовой партнерке Share4you

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Не секрет для большинства инвесторов, что на копирование прибыльной торговли успешных трейдеров можно неплохо и главное стабильно зарабатывать. Но почему то этот метод инвестирования не пользуется большой популярностью. Хотя таких компаний, которые открыли на своих платформах сервисы копирования достаточно много. Многим проще доверить свои средства в ПАММ счета все тем же трейдерам, чем начать зарабатывать на копирование. Но торговля ведется что на ПАММ счетах, что на счетах лидеров сервиса как в ручную, так и советниками. И парой даже профессионалу сложно распознать торговлю советником, а решив инвестировать в определенный ПАММ счет, вы навряд ли узнаете как в действительности ведется торговля. Недоверие к такому способу получения прибыли, изначально в неправильном выборе стратегии инвестирования в эту сферу. Выбрав одного или нескольких лидеров копирования, инвесторы стараются приумножить свой капитал именно на этих счетах, а после серьезной просадки и значительной потери, просто выводят инвестированные средства себе в убыток.

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В этой статье я решил рассказать, как придерживаясь несложной стратегии, можно стабильно получать прибыль в сервисе авто копирования сделок Share4you на платформе компании Forex4you. Почему именно Share4you? Дело в том, что я буквально с открытия этого сервиса начал использовать его возможности и постоянно вижу как он становится все лучше, добавляя разные возможности для упрощения поиска действительно стоящих лидеров. Выбор лидеров



При выборе лидера, свое внимание первым делом нужно обратить конечно на возраст счета и его общая прибыльность, эти два фактора в совокупности показывают на сколько прибыльно и стабильно можно на нем зарабатывать.

Следующие и очень важные показатели, это максимальная просадка счета и визуальный график торговли, здесь можно действительно оценить как агрессивно ведется торговля.

Так же немаловажными показателями для выбора лидера служат прирост счета за последние 30 дней и способ торговли. Если все таки ведется ручная торговля трейдером и при этом показываются хорошие результаты, то счет реально стоит внимания и его можно рассматривать как долгосрочный проект. А при просмотре прироста за последние 30 дней и сопоставляя с общей прибыльностью, можно уже выбрать стратегию для инвестирования.

Количество подписчиков подскажет сколько человек уже доверяют этому трейдеру и его торговле.

Сейчас появилась отличная возможность пообщаться напрямую с трейдером, где можно получит ответы на все интересующие вопросы.

Более подробно о правильном выборе лидеров можно ознакомиться в отдельной статье здесь.



Share4you - стратегия стабильного заработка



Моя стратегия заработка



В самой стратегии нет ничего сложного, просто не стоит накапливать получаемую прибыль на торговом счете, а периодически переводите ее на обычный счет на котором не ведется торговля. При правильном выборе лидера, даже если он торгует советником, только за месяц можно запросто получать 15-100% чистой прибыли. И даже если счет в будущем будет полностью слит, что скорее всего так и будет, мы в любом случае получим прибыл.

Копируйте как минимум 5 лидеров, соответственно придется создать столько же счетов. В совокупности они будут покрывать все полученные убытки.

При появление нового перспективного трейдера, подписаться на него, вложив полученную ранее прибыль.

Не стоит вкладывать большие суммы, старайтесь разбить средства на небольшие депозиты, к тому же в Share4you сделать это очень просто с помощью шкалы масштаба во время создания правила и счета для копирования.

Если соблюдать эти простые правила и подходить к выбору лидера тщательно, то хорошие результаты не заставят себя ждать. Перед тем как начать пользоваться сервисом Share4you, обязательно внимательно ознакомьтесь со всем как здесь все работает.

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