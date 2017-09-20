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ЛЮТИКОВ СЕРГЕЙ Анатольевич. 58 лет живет Московская область, Одинцовский район, деревня Голицыно. ОСТОРОЖНЕЕ милые женщины! Брачный аферист. Представляется подполковником ФСБ, бедный несчастный, богом обиженный. Очень хочет создать семью. На самом деле, альфонс, аферист на доверии, уголовник- убийца (умышлено убил человека, взятками и поддельными документами избежавший наказания), вор, алкоголик. Если попадает к вам в дом, шарит по всем шкафам. Ярко выраженная клиптомания. Живет с родителями, "от осинки, не родятся апельсинки". Мама постоянно ноет, вымогает деньги под разными предлогами, на разные нужды, купить дорогостоящие таблетки, умирает (сама здоровая как лошадь). Сыночек Лютикова - Санька 30 лет, нигде не работает, весит 130 кг. тоже клянчит деньги на лечение от тяжелых недугов под названием "лень". Не попадитесь на удочку на которой я сама была. В настоящее время регистрируется на всех сайтах знакомств под разными именами и фамилиями.