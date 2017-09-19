[Продам] Официальная лицензия на скрипт Trust-Inside со скидкой

Отправлено Сегодня, 16:18

Предлагаю приобрести официальную лицензию, со всеми последующими обновлениями,

на скрипт приёма платежей на сайте Trust-inside.

Этот скрипт также позволяет создать: собственный сервис партнерских программ + сервис рассылок.



Стоимость лицензии : 5990 руб.;

возможен вариант установки на Ваш сервер - 9990 руб.

https://master-bis.com/



Вы покупателе ОФИЦИАЛЬНУЮ лицензию.

Убедиться в праве на продажу Вы можете написав в поддержку разработчика на

support@trust-inside.com;

или по SKYPE поддержки разработчика:

TRUST-INSIDE

с указанием адреса нашего сайта.

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Актуальная версия скрипта 2.0 добавлено:

модуль тренингов

поддержка яндекc кассы

возможность отключить копирайт разработчика

в админ панели (при необходимости) можно отключить регистрацию пользователей, регистрация в таком случае выполняется автоматически после заказа и оплаты продукта.

переработан дизайн административной панели

Посмотреть демо версию:



Личный кабинет автора, клиента, партнера находится по ссылке:



https://master-bis.com/demo/



Для входа необходимо зарегистрироваться.



Зона администирования:



https://master-bis.c.../administrator/



Логин: Admin-demo



Пароль: demoadmin