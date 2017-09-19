[Продам] Официальная лицензия на скрипт Trust-Inside со скидкой

Предлагаю приобрести официальную лицензию, со всеми последующими обновлениями,
на скрипт приёма платежей на сайте Trust-inside.
Этот скрипт также позволяет создать: собственный сервис партнерских программ + сервис рассылок.
Стоимость лицензии : 5990 руб.;
возможен вариант установки на Ваш сервер - 9990 руб.
https://master-bis.com/
Вы покупателе ОФИЦИАЛЬНУЮ лицензию.
Убедиться в праве на продажу Вы можете написав в поддержку разработчика на
support@trust-inside.com;
или по SKYPE поддержки разработчика:
TRUST-INSIDE
с указанием адреса нашего сайта.
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Актуальная версия скрипта 2.0 добавлено:
- модуль тренингов
- поддержка яндекc кассы
- возможность отключить копирайт разработчика
- в админ панели (при необходимости) можно отключить регистрацию пользователей, регистрация в таком случае выполняется автоматически после заказа и оплаты продукта.
- переработан дизайн административной панели
Посмотреть демо версию:
Личный кабинет автора, клиента, партнера находится по ссылке:
https://master-bis.com/demo/
Для входа необходимо зарегистрироваться.
Зона администирования:
https://master-bis.c.../administrator/
Логин: Admin-demo
Пароль: demoadmin