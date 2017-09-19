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[Продам] Официальная лицензия на скрипт Trust-Inside со скидкой

Автор темы Tehno, Сегодня, 16:18

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#1 Tehno

Tehno

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:18

Предлагаю приобрести официальную лицензию, со всеми последующими обновлениями, 

на скрипт приёма платежей на сайте Trust-inside.

Этот скрипт также позволяет создать: собственный сервис партнерских программ + сервис рассылок.
 

Стоимость лицензии : 5990 руб.;

возможен вариант установки на Ваш сервер - 9990 руб.

 

https://master-bis.com/

Вы покупателе ОФИЦИАЛЬНУЮ лицензию. 
Убедиться в праве на продажу Вы можете написав в поддержку разработчика на
support@trust-inside.com;
или по SKYPE поддержки разработчика:
TRUST-INSIDE
с указанием адреса нашего сайта.
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Актуальная версия скрипта 2.0 добавлено:

  • модуль тренингов
  • поддержка яндекc кассы
  • возможность отключить копирайт разработчика
  • в админ панели (при необходимости) можно отключить регистрацию пользователей, регистрация в таком случае выполняется автоматически после заказа и оплаты продукта.
  • переработан дизайн административной панели

Посмотреть демо версию: 

Личный кабинет автора, клиента, партнера находится по ссылке:

https://master-bis.com/demo/

Для входа необходимо зарегистрироваться.

Зона администирования:

https://master-bis.c.../administrator/

Логин: Admin-demo 

Пароль: demoadmin

 


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