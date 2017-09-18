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LoraDi LoraDi86 или просто Лариса Федоровна

Автор темы igorm54, Сегодня, 01:17

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В теме одно сообщение

#1 igorm54

igorm54

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 01:17

Сразу хочу сказать. Это не жалоба...Это попытка предостеречь 2-3 х человек от подобного обмана..

Вроде все нормально с этим фрилансером(CMS Joomla)..и сайт хороший..Но без предоплаты не работает...А взяв её не торопиться что то делать..Тянет резину, ждет пока заказчик сам откажется от её услуг после 3х месячных вопросов к ней(при том что договаривались на срок изготовления в 10-14 дней)...На письма отвечает неохотно..и всегда "завтра завершим...послезавтра..вот только контент осталось подкинуть...и т.д." и отвечает не на каждое письмо...может раз в неделю..некогда её..Вобщем ,если решите заказать сайт, не смотрите в сторону LoraDi, а то останетесь без сайта и без денег..


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#2 igorm54

igorm54

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 02:23

_http://freelance.org...3817/#post-4741
_https://www.weblance...-75139/#p676286

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