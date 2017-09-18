LoraDi LoraDi86 или просто Лариса Федоровна

Отправлено Сегодня, 01:17

Сразу хочу сказать. Это не жалоба...Это попытка предостеречь 2-3 х человек от подобного обмана..

Вроде все нормально с этим фрилансером(CMS Joomla)..и сайт хороший..Но без предоплаты не работает...А взяв её не торопиться что то делать..Тянет резину, ждет пока заказчик сам откажется от её услуг после 3х месячных вопросов к ней(при том что договаривались на срок изготовления в 10-14 дней)...На письма отвечает неохотно..и всегда "завтра завершим...послезавтра..вот только контент осталось подкинуть...и т.д." и отвечает не на каждое письмо...может раз в неделю..некогда её..Вобщем ,если решите заказать сайт, не смотрите в сторону LoraDi, а то останетесь без сайта и без денег..