Большое количество отказов. Что предпринять?

Отправлено Сегодня, 16:45

Здравствуйте вопрос по большому количеству отказов в кампании Директ. Кампания настроена на Россию(кроме МСК и СПБ). Очень много отказов в таких запросах купить гитару в ростове, купить гитару в иркутске, но в то же время по таким запросам и совершаются конверсии. Что было предпринято для уменьшения отказов: Изменены заголовки - сейчас купить гитару в интернет-магазине, а текст объявления уже содержал город "Доставка в Ростов бесплатная". так было сделано к тому чтобы понимали что продажа гитар не в этом городе и не кликали если им нужно купить в своем городе. Но отказов все равно очень много более 50%. Как быть в такой ситуации? Может нужно сделать кампании по некоторым регионам и показываться не по всей России. а съузить круг показа рекламы. У клиента на сайте отображается с каких городов, областей заказывают товар. может и это как-то может помочь.