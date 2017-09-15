Паблик "Типичный миллионер"

Отправлено Сегодня, 14:21

Есть в ВК выше указанный паблик, его основатель - Дмитрий Ладесов.



Паблик о том, как круто зарабатывать деньги, быть успешным, да и вообще быть предпринимателем.



Проводятся живые трансляции, фотографии новых машин, стройка дома, вообще бабла, мотивации, типа действуй дружище.



И естественно через каждый пост идет реклама их закрытой группы за 6000 + рублей, где выдается самая секретная и ценная инфа про заработок, в точности про заработок на пабликах, на телеграмме. При этом, постоянно идут комментарии от людей, как это круто, и как они уже зарабатываю деньги в интернете.



Негативных комментариев нет. Почему, они просто чистятся. Я написал сравнительно негативный комментарий, так как вижу рекламу и подозрительные "подставные" (оценочное суждение) комментарии, типа: это действительно работает. да, как я до этого не знал про это. это так просто.



И я написал следующее: Люди зарабатывают на том, что обучают других людей, как зарабатывать. Как говорил Остап Бендер: "Имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг."



После этого, меня там сразу же заблокировали, как и удалили иные другие схожие комментарии от других участников.



Поэтому, такой бизнес, увы работает.