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Паблик "Типичный миллионер"

Автор темы .:Алексей:., Сегодня, 14:21

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#1 .:Алексей:.

.:Алексей:.

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676
Очень хороший
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Отправлено Сегодня, 14:21

Есть в ВК выше указанный паблик, его основатель - Дмитрий Ладесов.

Паблик о том, как круто зарабатывать деньги, быть успешным, да и вообще быть предпринимателем.

Проводятся живые трансляции, фотографии новых машин, стройка дома, вообще бабла, мотивации, типа действуй дружище.

И естественно через каждый пост идет реклама их закрытой группы за 6000 + рублей, где выдается самая секретная и ценная инфа про заработок, в точности про заработок на пабликах, на телеграмме. При этом, постоянно идут комментарии от людей, как это круто, и как они уже зарабатываю деньги в интернете.

Негативных комментариев нет. Почему, они просто чистятся. Я написал сравнительно негативный комментарий, так как вижу рекламу и подозрительные "подставные" (оценочное суждение) комментарии, типа: это действительно работает. да, как я до этого не знал про это. это так просто. 

И я написал следующее: Люди зарабатывают на том, что обучают других людей, как зарабатывать. Как говорил Остап Бендер: "Имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг."

После этого, меня там сразу же заблокировали, как и удалили иные другие схожие комментарии от других участников.

Поэтому, такой бизнес, увы работает. 

 


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