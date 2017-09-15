Сервис для продвижения ВКонтакте

Отправлено Сегодня, 14:04

Маркетологи, SMMщики и администраторы групп не раз сталкиваются с рекламными размещениями в пабликах. Раньше приходилось сидеть с калькулятором и высчитывать цену за подписчика (CPA), вручную пересекать их, чтобы узнать количество подписок.

AdSpoiler — сервис, который автоматически собирает и рассчитывает эффективность рекламных размещений в группах ВК. Он анализирует рекламу во ВКонтакте, отслеживает рекламные публикации в 23 000 группах и показывает эффективность их размещения.

Сервис считает количество просмотров и подписок с каждой рекламной публикации. Он рассчитывает стоимость одного подписчика, определяет пол, возраст, географию подписавшихся и другое.

Основные возможности сервиса:

Показывает количество подписок с каждого рекламного поста;

Анализирует аудиторию групп (активность, пол, возраст, гео);

Отслеживает эффективность рекламных креативов конкурентов;

Отслеживает актуальные тренды;

Прогнозирует эффективность рекламного поста на любой площадке;

Показывает лучшее время для публикации рекламы;

Предоставляет список ID пользователей для таргетинговой рекламы.

Тарифы и стоимость

Перед покупкой тарифов сервис предлагает ознакомительный премиум-доступ на 24 часа. После его окончания можно приобрести следующие тарифы:

Базовый . Просмотр продвижения, статистики и рекламы только в своих группах.

Премиум . Доступ ко всему функционалу: просмотр рекламных площадок, продвижения конкурентов, лучших рекламных постов, выгрузка ID подписчиков для ретаргетинга и другое;

Бизнес. Возможность подключить неограниченное количество доступов и скрыть продвижение группы.

Цена за тариф зависит от срока подписки. Чем больше срок, тем ниже цена. Например, Премиум на год обойдётся в два раза дешевле, чем его раздельная покупка на 12 месяцев.

Перейдите в сервис и воспользуйтесь пробным периодом, чтобы в этом убедиться.

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