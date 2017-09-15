Перейти к содержимому

Фотография

Сервис для продвижения ВКонтакте

Автор темы AdSpoiler, Сегодня, 14:04

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 AdSpoiler

AdSpoiler

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 3 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 14:04

Маркетологи, SMMщики и администраторы групп не раз сталкиваются с рекламными размещениями в пабликах. Раньше приходилось сидеть с калькулятором и высчитывать цену за подписчика (CPA), вручную пересекать их, чтобы узнать количество подписок.

 

AdSpoiler — сервис, который автоматически собирает и рассчитывает эффективность рекламных размещений в группах ВК. Он анализирует рекламу во ВКонтакте, отслеживает рекламные публикации в 23 000 группах и показывает эффективность их размещения.

 

 

Сервис считает количество просмотров и подписок с каждой рекламной публикации. Он рассчитывает стоимость одного подписчика, определяет пол, возраст, географию подписавшихся и другое.

 

 

Основные возможности сервиса:

  • Показывает количество подписок с каждого рекламного поста;
  • Анализирует аудиторию групп (активность, пол, возраст, гео);
  • Отслеживает эффективность рекламных креативов конкурентов;
  • Отслеживает актуальные тренды;
  • Прогнозирует эффективность рекламного поста на любой площадке;
  • Показывает лучшее время для публикации рекламы;
  • Предоставляет список ID пользователей для таргетинговой рекламы.

 

Тарифы и стоимость

 

Перед покупкой тарифов сервис предлагает ознакомительный премиум-доступ на 24 часа. После его окончания можно приобрести следующие тарифы:

 

  • Базовый. Просмотр продвижения, статистики и рекламы только в своих группах.
  • Премиум. Доступ ко всему функционалу: просмотр рекламных площадок, продвижения конкурентов, лучших рекламных постов, выгрузка ID подписчиков для ретаргетинга и другое;
  • Бизнес. Возможность подключить неограниченное количество доступов и скрыть продвижение группы.

 

Цена за тариф зависит от срока подписки. Чем больше срок, тем ниже цена. Например, Премиум на год обойдётся в два раза дешевле, чем его раздельная покупка на 12 месяцев.

 

Перейдите в сервис и воспользуйтесь пробным периодом, чтобы в этом убедиться. 

 

Если хотите почитать лайфхаки и кейсы о продвижении ВКонтакте, то переходите в нашу группу. Там много полезных советов

 

 

 

Прикрепленные изображения

  • Скрин 1.png
  • Скрин 2.png
  • Скрин 4.png

  • 0
На правах рекламы

Обратно в ВКонтакте


Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей

  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Инфотовары. Партнерки. Маркетинг и Реклама
  3. Социальные сети
  4. ВКонтакте
  5. Правила форума