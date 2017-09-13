Cloud4box.com | VPS/VDS в России с бесплатным администрированием

Отправлено Сегодня, 09:52

Доброго времени суток! Предлагаем Вам хостинг с гибкой конфигурацией серверов, защита от DDoS до L4 уровня ( Arbor Ростелеком), бесплатным администрированием, бесплатным тестовым периодом (при регистрации у нас в группе https://vk.com/cloud4box) и собственным ЦОД. Индивидуальные рандомные прокси. Принимаем к оплате криптовалюту!!!



*Все сервера размещены в собственном ЦОД «Контел» в г.Москва.

Cloud4box.com – хостинг провайдер и поставщик услуг аренды выделенных и виртуальных серверов с размещением в России.

Основная специализация: предоставление услуг аренды виртуальных серверов на аппаратной виртуализации KVM а теперь и VPS OpenVZ по антикризисным ценам, как для профессионалов, так и начинающих пользователей.

Тарифные планы на аренду VPS/VDS и выделенных серверов:



Аренда выделенных серверов от 3500 руб. с базовым администрированием, и панелью ISPmanager 5





Администрируемые KVM VPS/VDS от 239 руб. (с включенным и полностью бесплатным администрированием)





VPS OVZ - дополнительный проект cloud4OVZ.com. Лучшие антикризисные предложения на VPS OpenVZ



Тарифные планы OVZ-SSD-STANDARD





Тарифные планы OVZ-SATA-BIG





VPS/VDS KVM для разработчиков от 97 руб. (администрирование не включено)





Преимущества аренды VPS и серверов от cloud4box.com.

1. Мы работаем в сегменте лоукост провайдеров, что позволяет предоставить своим пользователям антикризисные и низкие цены на услуги аренды VPS и выделенных серверов, как для новичка, так и для профессионала.

2. Высокопроизводительное серверное оборудование на базе процессоров Intel® Xeon® E5, и SSD дисках Samsung EVO PRO для услуг аренды VPS, и новейших выделенных серверов на базе Xeon E3/E5 Intel Core i5/i7.

3. Безлимитный трафик на скорости до 100Мбит/с для каждого VPS, с возможностью расширения в автоматическом режиме через конфигуратор тарифного плана.

4. Выделенные серверы с выделенным каналом 100Мбит/с, а также подключение шаред 1Гбит/с на акционные тарифные планы аренды выделенных серверов.

5. Включенная базовая защита от DDOS-атак до L4, с возможностью подключения опции защищенный хост, и ручным управлением настройки защиты под каждого клиента.

6. Низкий пинг по всей России за счет прямого подключения до ММТС-9, а также европейских дата-центров, и конечных пользователей.

7. Полностью бесплатное администрирование серверов на тарифных планах “Администрируемые VPS”, и бесплатное базовое администрирование для выделенных серверов.

8. Шаблоны ОС с предустановленным ПО, такие как: OpenVPN, 1C-Битрикс: Управление сайтом, CMS Joomla, и другие.

9. Большой выбор тарифных планов для любых задач, от 512Мб до 128Гб RAM, и доступным конфигуратором тарифного плана.

10. Изменение параметров тарифного плана (более 10 параметров) “на лету”, без потери данных в автоматическом режиме.

11. Возможность перехода, и смена тарифного плана без дополнительной оплаты, и автоматическим перерасчетом.

12. Возможность использования услуг под личные VPN сервисы, а также проксирования IPv4 > IPv6 для работы в соц.сетях;

13. 5 бесплатных подсетей IPv4 /48 при аренде выделенных серверов, а также лицензия на панель управления ISPmanager на весь период аренды выделенного сервера;

14. Специализированные услуги по настройке и подготовке сервера для работы Вашего ПО, и сайтов на виртуальных, и выделенных серверах;

15. Еженедельные акции, и бонусы как для текущих, так и для новых клиентов.



Контактная информация:

Сайт компании: cloud4box.com.

Телефон отдела продаж: +7 (499) 404-14-23

Поддержка: support@cloud4box.com. Для активных клиентов центр поддержки Личного кабинета

Отдел продаж: sales@cloud4box.com





В данной теме принимаем замечания и пожелания по предоставляемым услугам, а также отзывы наших клиентов. Обращаем Ваше внимание, вопросы связанные с техническими особенностями и администрирования виртуальных серверов необходимо направлять в центр поддержки биллинг панели.

По вопросам сотрудничества и реселлинга услуг: partner[@]cloud4box.com

Описание и условия реселлинга услуг: https://cloud4box.co...tner/reselling/

Реферальная система для веб-мастеров: https://cloud4box.co...rtner/affilate/

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