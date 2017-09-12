Услуги копирайтера за развёрнутый отзыв

Специальное предложение
для пользователей info-forum.ru
Здравствуйте! Меня зовут Марина Умерова. Я копирайтер. За плечами - 1 год работы с текстами.
Сегодняшняя цель - наработка опыта в копирайтинге, накопление портфолио и отзывов.
Предлагаю пользователям форума info-forum.ru написать продающий текст за отзыв, который будет размещён на моем профсайте в открытом доступе.
Срок выполнения - 1 неделя.
Изучу целевую аудиторию и создам текст по подходящей формуле копирайтинга.
Контактные данные
Сайт; http://copywriterlucile.ru/
Почта: copywriterlucile@mail.ru