Услуги копирайтера за развёрнутый отзыв

Отправлено Вчера, 20:54

Специальное предложение

для пользователей info-forum.ru

Здравствуйте! Меня зовут Марина Умерова. Я копирайтер. За плечами - 1 год работы с текстами.

Сегодняшняя цель - наработка опыта в копирайтинге, накопление портфолио и отзывов.

Предлагаю пользователям форума info-forum.ru написать продающий текст за отзыв, который будет размещён на моем профсайте в открытом доступе.

Срок выполнения - 1 неделя.

Изучу целевую аудиторию и создам текст по подходящей формуле копирайтинга.

Контактные данные

Сайт; http://copywriterlucile.ru/