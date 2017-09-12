Перейти к содержимому

Фотография

Услуги копирайтера за развёрнутый отзыв

Автор темы MarinaUmerova, Вчера, 20:54

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 MarinaUmerova

MarinaUmerova

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 20:54

 Специальное предложение

для пользователей info-forum.ru

 

Здравствуйте! Меня зовут Марина Умерова. Я копирайтер. За плечами - 1 год работы с текстами.

Сегодняшняя цель - наработка опыта в копирайтинге, накопление портфолио и отзывов.

 

Предлагаю пользователям форума info-forum.ru написать продающий текст за отзыв, который будет размещён на моем профсайте в открытом доступе.

 

Срок выполнения - 1 неделя.

 

Изучу целевую аудиторию и создам текст по подходящей формуле копирайтинга.

 

Контактные данные

Сайт; http://copywriterlucile.ru/

Почта: copywriterlucile@mail.ru


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Bing (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума