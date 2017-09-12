24bestex.com - онлайн обменик Bitcoin, Ethereum, AdvCash, Приват24, PM

Доброго времени суток.
Представляем Вашему вниманию обменник электронных и крипто валют - 24bestex.com!!!
Обмен валюты онлайн без комиссии с помощью сервиса 24bestex.com – это удобный и надежный способ мгновенно сконвертировать нужную электронную валюту Bitcoin, Ethereum, Приват24, Perfect Money, AdvCash, OKPAY, Payeer. Меняйте гривны, доллары и евро!
Мы являемся официальным обменником платежной системы Perfect Money, AdvCash и OKpay.
Обменник присутствует в мониторинге BestChange, OKchanger, Kurs Expert, Kurses и других.
Для обмена регистрация не нужна!
Мы поможем Вам купить или продать нужную валюту быстро и надёжно.
У нас всегда актуальный курс и низкие комиссии для выгодного обмена.
Все обмены осуществляются только через наш сайт и в ручном режиме через оператора в течение 5-30 минут. Безопасная связь по SSL протоколу.
Работает онлайн поддержка на сайте. Помощь и консультации в чате и по электронной почте.
Присутствует партнерская программа.
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Внимание: обменный сервис не производит абсолютно никаких обменов через скайп!
Проверьте нас на скорость!
Если мы не успели за 30 минут, то Вы получите 1% от суммы обмена дополнительно!
Рабочий график - каждый день с 10:00 до 22:00.
Во время с 22:00 по 10:00 Вы можете создать заявку, но она будет выполнена в рабочее время.
Наши контакты:
Viber: +380673533577
WhatsApp: +380673533577
e-mail: bestexsup@gmail.com
Обменивайте деньги на 24bestex.com
Мы всегда будем рады видеть Вас в числе наших клиентов!