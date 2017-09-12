Поиск партнеров для совместного продвижения

Отправлено Сегодня, 11:41

Ко-маркетинг, или совместный маркетинг становится все более востребованным направлением среди маркетологов и специалистов по продвижению. Этому есть ряд оснований:

Маркетинговая активность совместно с другой компанией позволяет сокращать рекламный бюджет. Совместными усилиями создаются выгодные предложения для потребителей. В ходе кросс-акций происходит обмен целевыми группами, за счет чего увеличивается клиентская база.

Этими и многими другими преимуществами совместного продвижения объясняется интерес рекламщиков к интернет-сервису Ассоциации Ко-Маркетинга России. Несмотря на свой юный возраст, портал Ассоциации привлекает многочисленную аудиторию как топ-менеджеров ведущих российский компаний, так и начинающих бизнесменов, специалистов по партнерским проектам и всех, кто ищет новые эффективные инструменты продвижения своих товаров и услуг.



На сайте Ассоциации Ко-Маркетинга России представлена информация не только о деятельности, задачах и новостях Ассоциации, но и обширная база полезных материалов о кросс-маркетинге. Здесь вы найдете актуальные новости о сотрудничестве, полезные статьи, подготовленные профессиональными экспертами в сфере совместного маркетинга, а также примеры успешных ко-маркетинговых проектов. Как говорится, проще учиться на чужих ошибках, но, кроме этого, это еще и дешевле. Имея в запасе багаж знаний по ко-маркетинговым активностям, вы без труда сможете организовать совместную акцию с коллегами из других организаций.

Основным направлением портала является предоставление возможности всем специалистам, заинтересованным в совместном продвижении, найти партнеров для совместных проектов. Многие компании не против включить совместные активности в свою маркетинговую концепцию, но поиск партнеров и согласование условий может серьезно затормозить процесс проведения кросс-акции.

На портале можно найти подходящих партнеров в режиме реального времени. На сайте собрано более 1000 компаний, которые также заинтересованы в совместном продвижении и открыты к ко-маркетинговым активностям.

Поиск партнера можно осуществлять по разным параметрам: условиям сотрудничества, виду мероприятия и т.д. Каждый зарегистрированный пользователь получает доступ в личный кабинет, где может вести закрытую переписку с другими участниками. Кроме того, на сайте работает доска предложений, где любой зарегистрированный пользователь может разместить свое предложение о сотрудничестве. Весь функционал предоставляется абсолютно бесплатно.