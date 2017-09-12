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Есть тема как получить $30 бонус для торгов в Робофорекс

Автор темы prohor82, Сегодня, 06:42

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#1 prohor82

prohor82

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Отправлено Сегодня, 06:42


Привет всем! хочу поделиться промо ссылкой на получение 30$ в Робофорексе вот http://mir-betting.ru/roboforex.html

Брал бонус и получилось даже вывести 42 бакса.
И очень доволен им, отбить сам бонус не смог, слил.
Но и то что вывел уже порадовало, торговал то не на свои деньги.
Кстати, верификацию прошел достаточно быстро, но я реально первый раз регился в робофорекс.

Получить welcome бонус без депозита могут новые клиенты, открывшие счет в Робофорексе, а также трейдеры уже имеющие аккаунт, но еще не прошедшие верификацию и не получавшие бездепозитные бонусы от этого брокера ранее.

roboforex-bonus.jpg

Интересно послушать у других как получилось, и может посоветуете торговые сиситемы для автоматической торговли.
А то я понажимал что-то в половине случаев нагад, как еще повезло что чаще верно ))
http://mir-betting.ru/roboforex.html

 


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