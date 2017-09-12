Есть тема как получить $30 бонус для торгов в Робофорекс

Отправлено Сегодня, 06:42



Привет всем! хочу поделиться промо ссылкой на получение 30$ в Робофорексе вот http://mir-betting.ru/roboforex.html



Брал бонус и получилось даже вывести 42 бакса.

И очень доволен им, отбить сам бонус не смог, слил.

Но и то что вывел уже порадовало, торговал то не на свои деньги.

Кстати, верификацию прошел достаточно быстро, но я реально первый раз регился в робофорекс.



Получить welcome бонус без депозита могут новые клиенты, открывшие счет в Робофорексе, а также трейдеры уже имеющие аккаунт, но еще не прошедшие верификацию и не получавшие бездепозитные бонусы от этого брокера ранее.







Интересно послушать у других как получилось, и может посоветуете торговые сиситемы для автоматической торговли.

А то я понажимал что-то в половине случаев нагад, как еще повезло что чаще верно ))

http://mir-betting.ru/roboforex.html