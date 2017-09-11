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Что известно о новой модели iPhone?

Автор темы Анатолий Белоусов, Вчера, 23:42

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#1 Анатолий Белоусов

Анатолий Белоусов

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Отправлено Вчера, 23:42

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Сегодня, 12 сентября 2017, компания Apple презентует сразу три модели iPhone - 8, Plus и X

Обновленные версии гаджета станут самыми дорогими за всю историю:
 
- 128-гигабайтная версия будет стоить 88 990 рублей.
- 256-гигабайтная версия оценена в 98 990 рублей. 
- 512-гигабайтная версия обойдется более, чем в 100 тысяч рублей.
 
Предварительный заказ на новинки можно будет оформить почти сразу после анонса.
       
При этом, по данным инсайдерской информации, новые "Афоньки" будут обладать самыми мощными процессорами и функцией распознавания лиц — Face ID. 
         
Она сможет распознавать выражения лица и преобразовывать их в эмоджи. Смайлики Apple решила «оживить» — теперь в iMessage можно будет послать анимацию — «анимодзи».
       
Источник: 360tv.ru
       

        
       

 


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