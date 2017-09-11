Что известно о новой модели iPhone?

Отправлено Вчера, 23:42





Сегодня, 12 сентября 2017 , компания Apple презентует сразу три модели iPhone - 8, Plus и X.



Обновленные версии гаджета станут самыми дорогими за всю историю:

- 128-гигабайтная версия будет стоить 88 990 рублей.

- 256-гигабайтная версия оценена в 98 990 рублей.

- 512-гигабайтная версия обойдется более, чем в 100 тысяч рублей.

Предварительный заказ на новинки можно будет оформить почти сразу после анонса.

При этом, по данным инсайдерской информации, новые "Афоньки" будут обладать самыми мощными процессорами и функцией распознавания лиц — Face ID.



Она сможет распознавать выражения лица и преобразовывать их в эмоджи. Смайлики Apple решила «оживить» — теперь в iMessage можно будет послать анимацию — «анимодзи».



