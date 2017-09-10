Настоящий заработок в интернете. ТОП 5!

Отправлено Сегодня, 12:53

Все больше и больше людей хотят зарабатывать деньги в интернете! А кому хочется всю жизни работать за гроши?



При этом, есть люди которые мечтают о мифическом заработке в сети, где ты ничего не делаешь, но зарабатываешь (таких людей оставляем в покое), а другие хотят заниматься чем-то реальным.



Например, я из первой категории перекочевал во вторую. Много чего пробовал, очень много, но все в рамках закона, хотя судимость сейчас можно получить просто так)



Сегодня я хочу рассказать со своей колокольни о том, как самый простой человек, может зарабатывать деньги в интернете, для этого я составил некий список вариантов заработка. Все врамках приличия, никакого порна и продажи рабов!



Способ № 1: копирайтинг!



Есть такие биржи, как биржи статей, там можно выставить на продажу свою статью и заработать на этом. Так я работал с биржей статей - https://advego.ru.



Для того, чтобы выставить там свою статью, нужно получить доступ к такой функции, а именно выполнить 10 заданий. Например написать на заказ 10 статей, либо выполнить иные более легкие задания: оставить комментарий, отзыв, либо что-то еще. Так же можно просто купить 10 статей, и таким образом получить доступ к продаже статей. Так сделал и я - купил 10 самых дешевых статей, и заплатил всего 600 рублей за все.

Я писал исключительно статьи на огородную и садовую тематику: как выращивать фрукты, овощи, уход, сбор урожая и т.д. Я писал большие статьи на 5000-6000 символов, где каждая статья выставлялась мной за 200 рублей.



Однако, я не писал статьи с нуля, я делал рерайт статьи, а именно: находил 2 большие статьи на одну тему, и пересказывал их содержание своими словами, при этом я брал что-то из одной статьи, а что-то из другой. На одну статью уходило порядка 1,5-2 часов. Далее статья проверялась на уникальность и выставлялась на продажу. Как это не удивительно, но я делал очень качественный рерайт, т.е. мои статьи были в районе уникальности в от 98% процентов, а иногда и все 100%.



Но если написать статью скажем на 60% уникальности, ее можно запросто изменить, так как при проверки уникальности текста, не уникальный текст подсвечивался, и его можно были либо убрать, заменить (подобрать синонимы).



Одна статья могла быть куплена в течении недели, а могла быть в продаже и 1-2 месяца, однако все статьи на огородную тему были выкуплены.



Считаем прибыль: в день реально написать 2-3 статьи, где каждая статья по 200 рублей, т.е. в день 600 рублей. Здесь можно экспериментировать: писать за дорого (я писал за дешево), писать небольшие статьи, писать статьи на различные темы (огородная тема не является популярной).



Минус данной биржи в том, что тексты очень строго проверяются: не должно быть вообще ошибок, за пропущенную запятую, ваш текст не примут к продаже и попросят исправить: попросили один и то же текст исправить более 3 раз - получаете бан (3 дня, неделя, месяц). Мой аккаунт сейчас в бане на 1 месяц))) Именно за то, что в одной статье наделал много ошибок.

Способ № 2: специалист по контекстной рекламе!



Этим я сейчас и занимаюсь. Можно освоить яндекс директ, гугл адворс и зарабатывать деньги на настройке этих инструментов рекламы. Специалистов в данной области много, а будет еще больше, так как ниша очень востребована, а вот тех людей, кто действительно хорошо и на совесть настраивает контекстную рекламу - очень мало.



Для новичка, лучше начать с теории: ее можно почерпнуть хоть с бесплатных источников, например с ютуба, либо взять 2-3 курса, тренинга известных личнойстей: К. Горбунов, Елама и т.д. Курсы можно как купить, скачать, собраться с другом и т.д.



Потом пойти практиковаться за небольшие деньги! Идеально прибиться к какому-либо фрилансеру, у которого есть богатый опыт, и которому вы будите помогать, он вам будет что-то платить, а вы будите набираться практического опыта и расти как специалиста, а потом, уже как специалист можете выступать самостоятельно, либо пойти в сео-студию.



Например, я так делал: удаленно работал на две сео-студии (в разное время).У меня был небольшой опыт, но уже тогда удаленно мне платили в месяц 40 000 рублей, в другой платили меньше - 30 000 рублей. Работал совместно с фралансером, там платили меньше, но там я научился многому: работа с кейколлектором, проработка ключевых слов, рекламных текстов и т.д. Я получал 50% от суммы настройки: стоимость настройки 10 000 рублей, я получал 5000 рублей; 3000 рублей, я получал 1500 рублей.



Если посмотреть вакансии по настройке яндекс директа, гугл адворса, то можно найти достаточно вкусные заработные платы и в 80 000 рублей и более 100 000 рублей.



Способ № 3: Таргетолог!



Этой профессии я возможно буду обучаться))))))



Очень востребованная и интересная профессия, которая перекликается с контекстной рекламой, но здесь работа с таргетом на аудиторию: соц. сети - ВК, ОК, Инста, фейсбук и т.д.



В таргетологах огромный спрос, а сама профессия крайне интересная. Хороший обучающий курс к Князева, он постоянно проводит новые потоки по обучению, последний был 15 поток, осенью будет 16 поток! дерзайте. Если хотите сэкономить на обучении, дождитесь когда пройдет 16 потом, иза дешево можно приобрести запись тренинга, например за 5000-6000 рублей. Это вам не 5 лет обучения в институте))))



Способ № 4: создать большой информационный сайт!



Сейчас рулят информационные сайты, они плодятся как грибы, а значит приносят прибыль.



Что такое информационный сайт: например сайт о кулинарных рецептах, сайт о породах собак, сайт о выращивании кур, сайт о ремонте машин, все это информационные сайты. Сложность в том, что ниши очень быстро осваиваются, некоторые ниши вызжены, и там засели очень крупные игроки. Но можно хорошенько подумать и сделать сайт на интересную, массовую, но не конкурентную тему.



Если найти такую тему, и хорошо поработать над сайтом, то волне за 6 месяцев можно с него получить какую-то прибыль, а если развивать и делать несколько сайтов, то это уже полноценный бизнес.



В этой теме я у меня очень маленький опыт: есть полузаброшениий и плохо проработанный сайт на огородную тематику: там максимум 50 посетителей в месяц, но это моя ошибка. Так я проходил специальный курс от Пузата, и остался очень недовольным им. А вообще, создание полноценного и качественного сайта, это либо огромная ручная работа, либо вливание денег в статьи, т.е. его наполнение.



Как по мне, то лучше статьи покупать, чем их писать самостоятельно, так как написание статьей, именно под свой проект, это очень хлопотное занятие, тем более тогда, когда результат будет через несколько месяцев.



Приблизительная схема заработка такова:



- находиться неконкурентная ниша;

- под нее создается и наполняется сайт на 150-200 статей;

- все эти статьи, как и сам сайт должен быть сео оптимизированным;

- далее идет внешняя оптимизация (покупка ссылок);

- когда пойдет трафик, можно монетизировать (контекстная реклама, партнерки, прямая реклама).



Способ № 5: Создание лендингов!



Спрос на лендинги очень велик, так как сейчас каждый магазин, коммерческая контора, хочет быть в интернете, соответственно им нужны лендинги. Пройдите курс по созданию лендингов, создайте 3-5 штук бесплатно для портфолио и наработки опыта, и можно идти сначала на биржи фриланса, далее подключиться сарафанное радио, если вы будите делать качественные лендинги, а далее можно подключить рекламу и делать более дорогие лендинги или уйти в сео-студию.



Такие вот моим способы!

Сообщение отредактировал .:Алексей:.: Сегодня, 12:54