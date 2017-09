Взломан сайт на Вордпресс, срочно ищу специалиста

Отправлено Сегодня, 11:20

У вас и в корневом .htaccess редирект прописан (в самом начале)... Или это изменёный? Если так, покажите, который сейчас стоит.

В предыдущем посте тот который поставил сволочь хацкер. В данный момент я поставил этот .htaccess:

Options +FollowSymLinks -Indexes RewriteEngine On # Block out any script trying to base64_encode data within the URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode[^(]*\([^)]*\) [OR] # Block out any script that includes a <script> tag in URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C)([^s]*s)+cript.*(>|%3E) [NC,OR] # Block out any script trying to set a PHP GLOBALS variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] # Block out any script trying to modify a _REQUEST variable via URL. RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|\[|\%[0-9A-Z]{0,2}) # Return 403 Forbidden header and show the content of the root homepage RewriteRule .* index.php [F] # ## End - Rewrite rules to block out some common exploits. #### @RS # Deny access to php, xml and ini files # within components and plugins directories RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -f RewriteCond %{REQUEST_URI} \.php|\.ini|\.xml [NC] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/components\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} ^\/includes\/|^\/administrator\/includes\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/language\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/libraries\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/modules\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/plugins\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/templates\/ [OR] RewriteCond %{REQUEST_URI} \/xmlrpc\/ RewriteRule ^(.*)$ index.php [R=404,L] #### @RS #### @RS # Prevent most common SQL-Injections RewriteCond %{query_string} concat.*\( [NC,OR] RewriteCond %{query_string} union.*select.*\( [NC,OR] RewriteCond %{query_string} union.*all.*select [NC] RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] #### @RS #### @RS # Block most common hacking tools SetEnvIf user-agent "Indy Library" stayout=1 SetEnvIf user-agent "libwww-perl" stayout=1 SetEnvIf user-agent "Wget" stayout=1 deny from env=stayout #### @RS ## Begin - Custom redirects # # If you need to redirect some pages, or set a canonical non-www to # www redirect (or vice versa), place that code here. Ensure those # redirects use the correct RewriteRule syntax and the [R=301,L] flags. # ## End - Custom redirects ## # Uncomment following line if your webserver's URL # is not directly related to physical file paths. # Update Your Joomla! Directory (just / for root). ## # RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}] # # If the requested path and file is not /index.php and the request # has not already been internally rewritten to the index.php script RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/index\.php # and the request is for something within the component folder, # or for the site root, or for an extensionless URL, or the # requested URL ends with one of the listed extensions RewriteCond %{REQUEST_URI} /component/|(/[^.]*|\.(php|html?|feed|pdf|vcf|raw))$ [NC] # and the requested path and file doesn't directly match a physical file RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f # and the requested path and file doesn't directly match a physical folder RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d # internally rewrite the request to the index.php script RewriteRule .* index.php [L] # <IfModule mod_deflate.c> AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml application/xml application/xhtml+xml text/javascript text/css application/x-javascript BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html <ifmodule mod_gzip.c> mod_gzip_on Yes mod_gzip_item_include file \.js$ mod_gzip_item_include file \.css$ </ifmodule> </IfModule> <IfModule mod_expires.c> # Enable expiration control ExpiresActive On # Default expiration: 1 hour after request ExpiresDefault "now plus 1 hour" # CSS and JS expiration: 1 week after request ExpiresByType text/css "now plus 1 week" ExpiresByType application/javascript "now plus 1 week" ExpiresByType application/x-javascript "now plus 1 week" # Image files expiration: 1 month after request ExpiresByType image/bmp "now plus 1 month" ExpiresByType image/gif "now plus 1 month" ExpiresByType image/jpeg "now plus 1 month" ExpiresByType image/jp2 "now plus 1 month" ExpiresByType image/pipeg "now plus 1 month" ExpiresByType image/png "now plus 1 month" ExpiresByType image/svg+xml "now plus 1 month" ExpiresByType image/tiff "now plus 1 month" ExpiresByType image/vnd.microsoft.icon "now plus 1 month" ExpiresByType image/x-icon "now plus 1 month" ExpiresByType image/ico "now plus 1 month" ExpiresByType image/icon "now plus 1 month" ExpiresByType text/ico "now plus 1 month" ExpiresByType application/ico "now plus 1 month" ExpiresByType image/vnd.wap.wbmp "now plus 1 month" ExpiresByType application/vnd.wap.wbxml "now plus 1 month" ExpiresByType application/smil "now plus 1 month" # Audio files expiration: 1 month after request ExpiresByType audio/basic "now plus 1 month" ExpiresByType audio/mid "now plus 1 month" ExpiresByType audio/midi "now plus 1 month" ExpiresByType audio/mpeg "now plus 1 month" ExpiresByType audio/x-aiff "now plus 1 month" ExpiresByType audio/x-mpegurl "now plus 1 month" ExpiresByType audio/x-pn-realaudio "now plus 1 month" ExpiresByType audio/x-wav "now plus 1 month" # Movie files expiration: 1 month after request ExpiresByType application/x-shockwave-flash "now plus 1 month" ExpiresByType x-world/x-vrml "now plus 1 month" ExpiresByType video/x-msvideo "now plus 1 month" ExpiresByType video/mpeg "now plus 1 month" ExpiresByType video/mp4 "now plus 1 month" ExpiresByType video/quicktime "now plus 1 month" ExpiresByType video/x-la-asf "now plus 1 month" ExpiresByType video/x-ms-asf "now plus 1 month" </IfModule> ########## End - Optimal expiration time <IfModule mod_headers.c> <FilesMatch "\.(js|css|xml|gz)$"> Header append Vary: Accept-Encoding </FilesMatch> </IfModule> # BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress <Files wp-config.php> # Запрещаем всем доступ к файлу wp-config.php order allow,deny deny from all </Files> <Files .htaccess> order allow,deny deny from all </Files> AddDefaultCharset utf-8

