Что почитать на тему стратегий и тактики инвестирования?

Всем привет.
Меня заинтересовала тема инвестирования после первых экспериментов в сфере криптовалют и инвест проектов.
Даже создал канал в Телеграм на эту тему.
Подскажите что почитать по стратегиям и базовой грамотности инвестирования?
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Отправлено Сегодня, 02:54
Всем привет.
Меня заинтересовала тема инвестирования после первых экспериментов в сфере криптовалют и инвест проектов.
Даже создал канал в Телеграм на эту тему.
Подскажите что почитать по стратегиям и базовой грамотности инвестирования?
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