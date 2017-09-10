Что почитать на тему стратегий и тактики инвестирования?

Отправлено Сегодня, 02:54

Всем привет.

Меня заинтересовала тема инвестирования после первых экспериментов в сфере криптовалют и инвест проектов.

Даже создал канал в Телеграм на эту тему.

Подскажите что почитать по стратегиям и базовой грамотности инвестирования?