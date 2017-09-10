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Что почитать на тему стратегий и тактики инвестирования?

Автор темы Роман Кротов, Сегодня, 02:54
инвестирование стратегии

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#1 Роман Кротов

Роман Кротов

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145
Очень хороший
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 02:54

Всем привет.

Меня заинтересовала тема инвестирования после первых экспериментов в сфере криптовалют и инвест проектов.

Даже создал канал в Телеграм на эту тему.

 

Подскажите что почитать по стратегиям и базовой грамотности инвестирования?


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