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KeyWeb.ru - Рад вам представить панель управления - KeyHel

Автор темы KeyWebRu, 09 Сен 2017 08:37

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#1 KeyWebRu

KeyWebRu

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Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 08:37

Уважаемые друзья,

 

Наша команда рада предложить Вашему вниманию бесплатную панель управления сервером - KeyHELP.

 

KeyHelp - абсолютно бесплатная панель управления не имеющая скрытых ограничений в использовании, таких как количество доменов, почтовых ящиков, учетных записей и др.
Панель находится в стадии постоянной доработки, регулярно выходят обновления дополняющие функционал, повышающие уровень безопасности и исправляющие ошибки.

 

В одном из последних обновлений была добавлена возможность выбора различных версий PHP для каждого сайта. На выбор доступны PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 и 7.1.

 

Была добавлена возможность управления брандмауером из интерфейса панели.
KeyHelp может быть использована на следующих операционных системах: Ubuntu 12.04 и 14.04, 16.04 а так же Debian 8 и 9.

 

Вы можете задать вопросы или оставить комментарии по работе панели на нашем форуме поддержки - https://keyhelp-panel.ru/forum

 

 

 

 


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