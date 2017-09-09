KeyWeb.ru - Рад вам представить панель управления - KeyHel

Отправлено 09 Сентябрь 2017 - 08:37

Уважаемые друзья,

Наша команда рада предложить Вашему вниманию бесплатную панель управления сервером - KeyHELP.

KeyHelp - абсолютно бесплатная панель управления не имеющая скрытых ограничений в использовании, таких как количество доменов, почтовых ящиков, учетных записей и др.

Панель находится в стадии постоянной доработки, регулярно выходят обновления дополняющие функционал, повышающие уровень безопасности и исправляющие ошибки.

В одном из последних обновлений была добавлена возможность выбора различных версий PHP для каждого сайта. На выбор доступны PHP 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 7.0 и 7.1.

Была добавлена возможность управления брандмауером из интерфейса панели.

KeyHelp может быть использована на следующих операционных системах: Ubuntu 12.04 и 14.04, 16.04 а так же Debian 8 и 9.

Вы можете задать вопросы или оставить комментарии по работе панели на нашем форуме поддержки - https://keyhelp-panel.ru/forum