Uniontraff - хороший конверт кино трафика

Отправлено Сегодня, 08:59

Каждый день миллионы пользователей Интернета ищут информацию.

Кто-то ищет новые интересные квесты, кто-то читает новости, ищет рецепты, а некоторые смотрят фильмы онлайн.



В помощь вебмастерам разнообразных сайтов создана партнерская программа UnionTraff. Мы собираем пожелания разнообразных рекламодателей, агрегируем площадки и помогаем первым показать рекламу максимально целевым пользователям, а вторым - заработать на показах видеорекламы.





Присоединяйтесь к UnionTraff, если:



1. Вы рекламодатель

Вы хотите, чтобы о Вашем продукте узнала максимально широкая или наоборот, четко таргетированная целевая аудитория.

Вы хотите провести видео-кампанию в поддержку уже знакомого пользователям продукта.



2. Вы агентство

У Вас есть пул рекламодателей, заинтересованных в видеорекламе, но Вы не хотите договариваться с небольшими сетями или отдельными сайтами - это мы сделаем за Вас.

У Вас есть медиаплан и вы понимаете четкие KPI ваших рекламных кампаний - мы знаем, как их выполнить.



3. Вы вебмастер

У вас есть ресурс - новостной, развлекательный, информационный или даже киносайт - и вы ищете пути монетизации, не превращая сайт в баннерную витрину с сомнительной рекламой и не теряя пользователей из-за санкций ПС.





Важные моменты:

- Все видео смотрят реальные люди;

- Видеореклама соответствует стандартам MRC;

- 100% brand-safety для рекламодателя;

- Медиасеть регулярно аудируется внутренними механизмами и сторонними профессиональными аудиторами для поддержания качества;

- У нас одна из самых совершенных систем защиты от накруток, adware, бот-активности, а также фильтры недоверенных доменов и стоп-слов для крупнейших селлеров России. Мы дорожим своей репутацией;

- Самые высокие ЧЕСТНЫЕ показатели видимости, досмотров рекламы и postclick среди видеопартнерок;

- Наша экспертиза идет с самого становления рынка видеорекламы в России;

- Партнерам доступна различная рекама от более, чем 20 рекламодателей, цена тысячи просмотров от 60 до 175 рублей;

- Средства, заработанные с 1 по 15 число месяца выплачиваются с 16 по 20 число этого месяца (если заработок за этот период более 500 рублей и менее 500 000 рублей).

- Средства, заработанные с 16 по последнее число месяца выплачиваются с 1 по 5 число следующего месяца (если заработок за этот период более 500 рублей и менее 500 000 рублей).

- Если заработок превышает 500 000 рублей за половину месяца, то полная сумма за месяц выплачивается до 20-го числа следующего месяца.





Как мы работаем:

Рекламодатель предоставляет рекламный ролик или рекламную ссылку в виде VAST-тега, вебмастер получает код вставки и размещает его на своей площадке.

Пользователи посещают интересующие их ресурсы и просматривают таргетированную и максимально релевантную рекламу.

Рекламодатель получает ценные живые просмотры с высокими показателями качества.





Доступные инструменты для вебмастера:

- Онлайн статистика;

- Ротатор рекламы, единый для всех кампаний: он сам подбирает рекламу по профилю пользователя и его ГЕО;

- Оверролл. Позволяет поставить рекламный ролик поверх вашего контента на сайте, фактически - преролл;

- Личный менеджер. Отвечает качественно на любой вопрос. Помогает с настройкой.



Финансы:

- Минимальная выплата 500 рублей на WebMoney;

- Полностью белая партнёрка;

- 1000 уников приносит в сутки 150-200 рублей, в зависимости от их активности и полноты куки.

ССылка на регистрацию: http://utraff.com/?ref=586