Перейти к содержимому

Фотография

Нужен контент? Закажите продающие тексты по разумным ценам!

Автор темы Иван Веселов, Сегодня, 19:51

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Иван Веселов

Иван Веселов

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный

Отправлено Сегодня, 19:51

Практичный копирайтинг: закажите текст сейчас и гарантированно увеличьте интерес к сайту 

Хотите увеличить аудиторию вашего сайта, повысить интерес к услуге, рассказать о своём предложении? Вам нужны интересные и работающие тексты! Они выделят вас среди серой массы других ресурсов и гарантированно расширят целевую аудиторию.

Заказать тексты вы можете у меня. Я упакую ваш бизнес в привлекательную обертку, наполню сайты интересным контентом и создам продающий текст. На вас будет работать 7-летний опыт и багаж знаний, накопленный за это время.  
Портфолио предоставлю по требованию.

Мои услуги: 
 

  • Копирайтинг (в том числе и SEO). 
  • Рерайтинг. 
  • Написание историй и рассказов.
  • Нейминг.
  • Переводы (в обоих направлениях).
  • Написание текстов на английском. 
  • Сценарии. 
  • Маркетинг-кит. 
  • Продающие тексты. 
  • Коммерческие предложения. 
  • Коррекция чужих текстов.

Почему меня выбирают клиенты?

 

  1. Потому что я отношусь к работе ответственно и учитываю каждое пожелание заказчика.
  2. Написание текста для меня - это творческий процесс: вы получите отличный интересный контент.
  3. Я соблюдаю поставленные сроки.
  4. Написанные мною письма, офферы, КП имеют высокий процент конверсии.
  5. Предоставляю услуги в комплексе.

Цена каждого проекта оговаривается с заказчиком индивидуально. Вы можете рассчитывать на гибкую ценовую политику и скидки! 

P.S. Я пишу не текстА, а текстЫ и отношусь к работе творчески: каждая частица контента оригинальна и интересна.
Пишите в личные сообщения (https://vk.com/morgenst), обращайтесь в Skype (логин rewolf55) или пишите на e-mail - n_hauker@mail.ru


Сообщение отредактировал Иван Веселов: Сегодня, 19:53

  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 3

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Bing (3)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума