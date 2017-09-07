Нужен контент? Закажите продающие тексты по разумным ценам!

Отправлено Сегодня, 19:51

Практичный копирайтинг: закажите текст сейчас и гарантированно увеличьте интерес к сайту



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Портфолио предоставлю по требованию.



Мои услуги:



Копирайтинг (в том числе и SEO).

Рерайтинг.

Написание историй и рассказов.

Нейминг.

Переводы (в обоих направлениях).

Написание текстов на английском.

Сценарии.

Маркетинг-кит.

Продающие тексты.

Коммерческие предложения.

Коррекция чужих текстов.

Почему меня выбирают клиенты?

Потому что я отношусь к работе ответственно и учитываю каждое пожелание заказчика. Написание текста для меня - это творческий процесс: вы получите отличный интересный контент. Я соблюдаю поставленные сроки. Написанные мною письма, офферы, КП имеют высокий процент конверсии. Предоставляю услуги в комплексе.

Цена каждого проекта оговаривается с заказчиком индивидуально. Вы можете рассчитывать на гибкую ценовую политику и скидки!



P.S. Я пишу не текстА, а текстЫ и отношусь к работе творчески: каждая частица контента оригинальна и интересна.

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Сообщение отредактировал Иван Веселов: Сегодня, 19:53