Нужен контент? Закажите продающие тексты по разумным ценам!

Практичный копирайтинг: закажите текст сейчас и гарантированно увеличьте интерес к сайту
Хотите увеличить аудиторию вашего сайта, повысить интерес к услуге, рассказать о своём предложении? Вам нужны интересные и работающие тексты! Они выделят вас среди серой массы других ресурсов и гарантированно расширят целевую аудиторию.
Заказать тексты вы можете у меня. Я упакую ваш бизнес в привлекательную обертку, наполню сайты интересным контентом и создам продающий текст. На вас будет работать 7-летний опыт и багаж знаний, накопленный за это время.
Портфолио предоставлю по требованию.
Мои услуги:
- Копирайтинг (в том числе и SEO).
- Рерайтинг.
- Написание историй и рассказов.
- Нейминг.
- Переводы (в обоих направлениях).
- Написание текстов на английском.
- Сценарии.
- Маркетинг-кит.
- Продающие тексты.
- Коммерческие предложения.
- Коррекция чужих текстов.
Почему меня выбирают клиенты?
- Потому что я отношусь к работе ответственно и учитываю каждое пожелание заказчика.
- Написание текста для меня - это творческий процесс: вы получите отличный интересный контент.
- Я соблюдаю поставленные сроки.
- Написанные мною письма, офферы, КП имеют высокий процент конверсии.
- Предоставляю услуги в комплексе.
Цена каждого проекта оговаривается с заказчиком индивидуально. Вы можете рассчитывать на гибкую ценовую политику и скидки!
P.S. Я пишу не текстА, а текстЫ и отношусь к работе творчески: каждая частица контента оригинальна и интересна.
Пишите в личные сообщения (https://vk.com/morgenst), обращайтесь в Skype (логин rewolf55) или пишите на e-mail - n_hauker@mail.ru
Сообщение отредактировал Иван Веселов: Сегодня, 19:53