Принудительный поведенческий таргетинг

Отправлено Сегодня, 12:32

Всем привет!

На днях стало известно, что в ближайшее время станет невозможно отключить поведенческий таргетинг в рекламных кампаниях Яндекс.Директ (это переключатель "Не учитывать предпочтения пользователей").

Стратегия развития интернет-рекламы такова, что таргетинг, основанный на данных о пользователе, постепенно будет вытеснять таргетинг по тематике площадок. Это нормальный процесс и глупо было бы этому противиться.

Но тут три важные тенденции просматриваются, которые мне кажутся опасными. Во-первых, ориентация Яндекса на дебилизацию клиентов. Одной из причин удаления настройки мне назвали желание упростить интерфейс и сделать его понятным для всех клиентов. Т.е. идет равнение на ламеров, и под них ровняют всех. Во-вторых, как мне кажется, на ранних стадиях вышеописанной стратегии развития Яндекс пытается внушить клиентам, что никакой разницы между юзером, который в данный момент просматривает сайт интересующей ваш бизнес тематики, и юзером, который был на этом сайте пару дней назад, нет. Ну ищет человек SSD на 500 Гбт, шаря по интернет-магазинам сейчас. Или спустя день этот SSD уже стоит на его компе, а чувак кликает на вашу рекламу, чтобы посмотреть, не прогадал ли он с ценой... Ну какая для вас разница? ;-))

И третий момент. У Яндекса реально очень сложные и продвинутые технологии. И если, например, чисто как юзер, я могу судить об этих технологиях только по конечным результатам, отмечая, что нейронные сети Яндекса работают гораздо лучше гугловских при поиске картинок - мне не важно, как это все устроено, то в качестве предпринимателя, который платит за каждый рекламный клик, я не обязан слепо доверять технологиям, в которых ничего не понимаю. Я должен иметь инструменты настройки, которые опытным путем дадут мне нащупать наиболее оптимальные параметры рекламной кампании. А вот эти механизмы Яндекс как раз и убирает постепенно.

На все протесты следуют заранее заготовленные ответы из разряда "это очень сложные технологии, которые учитывают всё", "это повысит эффективность ваших РК", "это приведет на вашу площадку дополнительных клиентов"... Т.е. Яндекс предлагает вообще не париться. Его технологии - это черный ящик. Вот вход - сюда кладите ваши денежки. Вот выход - это ваши клики, получите то, за что заплатили. Остальное вас не должно волновать. Дорого? Но на гугле будет еще дороже. У нас зато аудитория качественней.