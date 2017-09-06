Высокоскоростные Dedicated Servers

Доброго времени суток!
В наличии только быстрые сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит + Для любых целей!
Цены на дедики самые демократичные и всегда приятно вас удивят!!!
Ценовая политика начинается от 1.5$
Очень много стран в наличии ( Россия, Англия, Франция, Италия, Германия, Австрия, Канада, США и многие другие... )О точном наличие уточняйте по контактам.
Гарантии:
-На все дедики дается гарантия (!!!) 36 (!!!) часов!
-Гарантия распространется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.
-Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!
- Один дедик в одни руки.
- Учетки с правами админа!!!
- Русифицированные сервера.
Способы оплаты:
QIWI
ВТС
Связь:
Telegram: https://t.me/Oldi_one
ICQ: 1242062
Первым 3 потенциальным покупателям , готов предоставить дедик за отзыв.