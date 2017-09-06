Высокоскоростные Dedicated Servers

Отправлено Сегодня, 16:57

Доброго времени суток!

В наличии только быстрые сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит + Для любых целей!

Цены на дедики самые демократичные и всегда приятно вас удивят!!!

Ценовая политика начинается от 1.5$

Очень много стран в наличии ( Россия, Англия, Франция, Италия, Германия, Австрия, Канада, США и многие другие... )О точном наличие уточняйте по контактам.

Гарантии:

-На все дедики дается гарантия (!!!) 36 (!!!) часов!

-Гарантия распространется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.

-Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!

- Один дедик в одни руки.

- Учетки с правами админа!!!

- Русифицированные сервера.

Способы оплаты:

QIWI

ВТС

Связь:

ICQ: 1242062