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Высокоскоростные Dedicated Servers

Автор темы Oldi, Сегодня, 16:57

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#1 Oldi

Oldi

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 16:57

Доброго времени суток!

В наличии только быстрые сервера с параметрами 50Мбит — 150Мбит +  Для любых целей!
 
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Цены на дедики самые демократичные и всегда приятно вас удивят!!!

Ценовая политика начинается от 1.5&#36;
 
Очень много стран в наличии ( Россия, Англия, Франция, Италия, Германия, Австрия, Канада, США и многие другие... )О точном наличие уточняйте по контактам.
 
Гарантии:
-На все дедики дается гарантия (!!!) 36 (!!!) часов!
-Гарантия распространется только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов средств нет! Продавая вам дедик, он будет с гарантировано с рабочим интернетом.
-Работа через Гарант приветствуется за ваш счет!
- Один дедик в одни руки.
- Учетки с правами админа!!!
- Русифицированные сервера.
Способы оплаты:
QIWI
ВТС
 
Связь:
ICQ: 1242062 
 

Первым 3 потенциальным покупателям , готов предоставить дедик за отзыв.

 


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