Сервис для продвижения ВКонтакте

Отправлено Сегодня, 13:15

Маркетологи, SMMщики и администраторы групп не раз сталкиваются с рекламными размещениями в пабликах. Раньше приходилось сидеть с калькулятором и высчитывать цену за подписчика (CPA), вручную пересекать их, чтобы узнать количество подписок.

AdSpoiler — сервис, который автоматически собирает и рассчитывает эффективность рекламных размещений в группах ВК. Он анализирует рекламу во ВКонтакте, отслеживает рекламные публикации в 23 000 группах и показывает эффективность их размещения.

Сервис считает количество просмотров и подписок с каждой рекламной публикации. Он рассчитывает стоимость одного подписчика, определяет пол, возраст, географию подписавшихся и другое.

Основные возможности сервиса:

· Показывает количество подписок с каждого рекламного поста;

· Анализирует аудиторию групп (активность, пол, возраст, гео);

· Отслеживает эффективность рекламных креативов конкурентов;

· Отслеживает актуальные тренды;

· Прогнозирует эффективность рекламного поста на любой площадке;

· Показывает лучшее время для публикации рекламы;

· Предоставляет список ID пользователей для таргетинговой рекламы.

Тарифы и стоимость

Перед покупкой тарифов сервис предлагает ознакомительный премиум-доступ на 24 часа. После его окончания можно приобрести следующие тарифы:

· Базовый. Просмотр продвижения, статистики и рекламы только в своих группах.

· Премиум. Доступ ко всему функционалу: просмотр рекламных площадок, продвижения конкурентов, лучших рекламных постов, выгрузка ID подписчиков для ретаргетинга и другое;

· Бизнес. Возможность подключить неограниченное количество доступов и скрыть продвижение группы.

Цена за тариф зависит от срока подписки. Чем больше срок, тем ниже цена. Например, Премиум на год обойдётся в два раза дешевле, чем его раздельная покупка на 12 месяцев.

Перейдите в сервис и воспользуйтесь пробным периодом, чтобы в этом убедиться.

Если хотите почитать лайфхаки и кейсы о продвижении ВКонтакте, то переходите в их группу. Там много полезных советов.