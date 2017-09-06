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Сервис для продвижения ВКонтакте

Автор темы AdSpoiler, Сегодня, 13:15

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#1 AdSpoiler

AdSpoiler

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Отправлено Сегодня, 13:15

Маркетологи, SMMщики и администраторы групп не раз сталкиваются с рекламными размещениями в пабликах. Раньше приходилось сидеть с калькулятором и высчитывать цену за подписчика (CPA), вручную пересекать их, чтобы узнать количество подписок.

 

AdSpoiler — сервис, который автоматически собирает и рассчитывает эффективность рекламных размещений в группах ВК. Он анализирует рекламу во ВКонтакте, отслеживает рекламные публикации в 23 000 группах и показывает эффективность их размещения.

 

Сервис считает количество просмотров и подписок с каждой рекламной публикации. Он рассчитывает стоимость одного подписчика, определяет пол, возраст, географию подписавшихся и другое.

 

Основные возможности сервиса:

 

·         Показывает количество подписок с каждого рекламного поста;

·         Анализирует аудиторию групп (активность, пол, возраст, гео);

·         Отслеживает эффективность рекламных креативов конкурентов;

·         Отслеживает актуальные тренды;

·         Прогнозирует эффективность рекламного поста на любой площадке;

·         Показывает лучшее время для публикации рекламы;

·         Предоставляет список ID пользователей для таргетинговой рекламы.

 

 

Тарифы и стоимость

 

Перед покупкой тарифов сервис предлагает ознакомительный премиум-доступ на 24 часа. После его окончания можно приобрести следующие тарифы:

 

·         Базовый. Просмотр продвижения, статистики и рекламы только в своих группах.

·         Премиум. Доступ ко всему функционалу: просмотр рекламных площадок, продвижения конкурентов, лучших рекламных постов, выгрузка ID подписчиков для ретаргетинга и другое;

·         Бизнес. Возможность подключить неограниченное количество доступов и скрыть продвижение группы.

 

Цена за тариф зависит от срока подписки. Чем больше срок, тем ниже цена. Например, Премиум на год обойдётся в два раза дешевле, чем его раздельная покупка на 12 месяцев.

 

Перейдите в сервис и воспользуйтесь пробным периодом, чтобы в этом убедиться. 

 

Если хотите почитать лайфхаки и кейсы о продвижении ВКонтакте, то переходите в их группу. Там много полезных советов.

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