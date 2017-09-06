Отправлено Сегодня, 08:31

Хороший копирайтер для инфобизнеса

Здравствуйте!

Вам нужен хороший копирайтер?

Я — он Ну, правда, я не «он», а «она». Но это даже лучше, т.к. по статистике девушки аккуратнее и обязательнее, чем мужчины.

Давайте знакомиться.

Меня зовут Яна.

Немного о себе:

Филолог по образованию;

Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет;

Написано более 800 текстов по продаже тренингов, вебинаров и семинаров

Средняя конверсия в продажу — 4-16%

Портфолио: https://www.fl.ru/us...YanaYanavskaya/

Более 100 отзывов счастливых заказчиков: https://www.fl.ru/us...uthor=0#op_head

Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.

Примерно 87% моих заказчиков становятся постоянными клиентами и рекомендуют меня коллегам и друзьям.

Почему?

Просто потому, что мои тексты приносят прибыль:

- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;

- потом я прошу заполнить бриф, и при необходимости задаю дополнительные вопросы;

- после этого я самостоятельно изучаю нишу и ЦА, анализирую предложения конкурентов;

- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию

убеждения, различные "фишки" и психотриггеры*

- предоставляю тестовый период 5 дней. За это время вы можете проверить текст в работе, и в случае необходимости я бесплатно внесу правки.

В результате Вы получите текст, который:

Будет написан на языке Ваше целевой аудитории.

Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента, закроет его «боли» и развеет сомнения.

Покажет, что вы ориентированы на потребности и ожидания клиентов, и вам можно доверять.

Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия.

Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует выгоду клиента.

Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию.

Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг.

Вам нужны такие тексты?

Тогда буду рада сотрудничеству!

Ориентировочная стоимость работы:

- текст для лендинга + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей

- текст для презентации — от 5000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

- КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

- текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо;

- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 500 р/1000 зн.

Со мной всегда можно связаться:

скайп: yana.yanavskaya

email: yana.yanavskaya@gmail.com

С уважением,

Яна