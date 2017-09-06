Хороший копирайтер для инфобизнеса
Здравствуйте!
Вам нужен хороший копирайтер?
Я — он Ну, правда, я не «он», а «она». Но это даже лучше, т.к. по статистике девушки аккуратнее и обязательнее, чем мужчины.
Давайте знакомиться.
Меня зовут Яна.
Немного о себе:
- Филолог по образованию;
- Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет;
- Написано более 800 текстов по продаже тренингов, вебинаров и семинаров
- Средняя конверсия в продажу — 4-16%
- Портфолио: https://www.fl.ru/us...YanaYanavskaya/
- Более 100 отзывов счастливых заказчиков: https://www.fl.ru/us...uthor=0#op_head
Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.
Примерно 87% моих заказчиков становятся постоянными клиентами и рекомендуют меня коллегам и друзьям.
Почему?
Просто потому, что мои тексты приносят прибыль:
- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;
- потом я прошу заполнить бриф, и при необходимости задаю дополнительные вопросы;
- после этого я самостоятельно изучаю нишу и ЦА, анализирую предложения конкурентов;
- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию
убеждения, различные "фишки" и психотриггеры*
- предоставляю тестовый период 5 дней. За это время вы можете проверить текст в работе, и в случае необходимости я бесплатно внесу правки.
В результате Вы получите текст, который:
- Будет написан на языке Ваше целевой аудитории.
- Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента, закроет его «боли» и развеет сомнения.
- Покажет, что вы ориентированы на потребности и ожидания клиентов, и вам можно доверять.
- Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия.
- Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует выгоду клиента.
- Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию.
- Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг.
Вам нужны такие тексты?
Тогда буду рада сотрудничеству!
Ориентировочная стоимость работы:
- текст для лендинга + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей
- текст для презентации — от 5000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);
- КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);
- текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо;
- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 500 р/1000 зн.
Со мной всегда можно связаться:
скайп: yana.yanavskaya
email: yana.yanavskaya@gmail.com
С уважением,
Яна