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Хороший копирайтер для инфобизнеса

Автор темы Яна Янавская, Сегодня, 08:31

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#1 Яна Янавская

Яна Янавская

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  • Страна, Город:
    Испания, Торревьеха
  • Пол:Женщина

Отправлено Сегодня, 08:31

Хороший копирайтер для инфобизнеса

 

 

Здравствуйте!

 

Вам нужен хороший копирайтер?

 

Я — он  :) Ну, правда, я не «он», а «она». Но это даже лучше, т.к. по статистике девушки аккуратнее и обязательнее, чем мужчины.

 

Давайте знакомиться. 

 

Меня зовут Яна. 

 

Немного о себе:

 

  • Филолог по образованию;
  • Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет;
  • Написано более 800 текстов по продаже тренингов, вебинаров и семинаров
  • Средняя конверсия в продажу — 4-16%
  • Портфолио: https://www.fl.ru/us...YanaYanavskaya/
  • Более 100 отзывов счастливых заказчиков: https://www.fl.ru/us...uthor=0#op_head

 

Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.

 

Примерно 87% моих заказчиков становятся постоянными клиентами и рекомендуют меня коллегам и друзьям.

 

Почему?

 

Просто потому, что мои тексты приносят прибыль:

 

- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;

- потом я прошу заполнить бриф, и при необходимости задаю дополнительные вопросы;

- после этого я самостоятельно изучаю нишу и ЦА, анализирую предложения конкурентов;

- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию 

убеждения, различные "фишки" и психотриггеры*

 - предоставляю тестовый период 5 дней. За это время вы можете проверить текст в работе, и в случае необходимости я бесплатно внесу правки.

 

В результате Вы получите текст, который:

 

  • Будет написан на языке Ваше целевой аудитории.
  • Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента, закроет его «боли» и развеет сомнения. 
  • Покажет, что вы ориентированы на потребности и ожидания клиентов, и вам можно доверять.
  • Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия. 
  • Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует выгоду клиента.
  • Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию. 
  • Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг.

 

 

Вам нужны такие тексты?

 

Тогда буду рада сотрудничеству! 

 

Ориентировочная стоимость работы:

 - текст для лендинга  + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей

 - текст для презентации — от 5000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

 - КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

 - текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо;

- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 500 р/1000 зн.

 

Со мной всегда можно связаться:

скайп: yana.yanavskaya

email: yana.yanavskaya@gmail.com

 

 

 

С уважением,

Яна

 

 

 


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