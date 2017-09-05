Журнал кассира и онлайн-касса (нужно ли вести журнал при онлайн-кассе)

В связи с переходом на онлайн кассы многие предприниматели задаются вопросом о необходимости ведения журнала кассира-операциониста.
Так, ранее, до вступления в силу закона №290-ФЗ от 03.07.2016 о новых требованиях к кассовым аппаратам, предприниматели были обязаны вести журнал кассира-операциониста (по «форме № КМ-4»), в котором отражался расход и приход денежных средств.
До введения онлайн кассы, журнал кассира-операциониста нужен был для отражения в нем выручки за смену (сутки).
В журнале указывались (и указываются до сих пор теми, кто пока не приобрел новые ККТ) следующие данные:
В журнале указывались (и указываются до сих пор теми, кто пока не приобрел новые ККТ) следующие данные:
- счетчик контрольно-кассовой техники (ККТ) на начало смены;
- счетчик ККТ на конец смены;
- сумма выручки за смену;
- подписи ответственных лиц;
- сумма денежных средств, сданных в наличной форме;
- сумма денежных средств, сданных в безналичной форме;
- общая сумма выручки;
- сумма денежных средств по возвратам от покупателей товаров при предоставлении чеков.
Понятие «онлайн-касса» подразумевает под собой кассовый аппарат, который кроме привычных функций электронно-вычислительной машины не только печатает чеки и хранит информацию о них, но и передает по сети Интернет данные сведения в налоговые органы, вследствие чего, ведение журнала кассира–операциониста для онлайн–кассы теряет какой-либо смысл.
Вывод: ведение журнала кассира – операциониста при применении онлайн кассы новым законодательством не предусмотрено, а указанную форму документации (журнал) пользователи новых ККТ могут не применять!
Данная позиция подтверждена в письме Минфина России от 04.04.2017 № 03-01-15/19821.