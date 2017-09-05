Качественные дедики от 1.5$

Доброго времени суток.
OpenMarket предлагает вашему вниманию выделенные сервера (дедики) под разные нужды. В наличии только быстрые сервера, гарантия 2 суток. Демократичные цены от 1.5$ до 4$. Поддерживая планку качества, мы гарантируем вам стабильное соединение от 100-150Мбит/с.
Список основных стран, которые есть в наличии:
Россия, США, Канада, Германия, Англия, Казахстан, Украина, Польша, Австралия
Любые другие страны рассматриваются под заказ.
Гарантия распространяется на неработающие дедики, к которым отсутствует подключение. Возможно продажа через гаранта.
Способы оплаты: Qiwi, ЯД
Связь только по следующим контактам
Telegram: @OpenSort @OpenSort2
ICQ: 725078797