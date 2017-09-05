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Качественные дедики от 1.5$

Автор темы OpenMarket, Сегодня, 10:49

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#1 OpenMarket

OpenMarket

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Отправлено Сегодня, 10:49

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Доброго времени суток.

OpenMarket предлагает вашему вниманию выделенные сервера (дедики) под разные нужды. В наличии только быстрые сервера, гарантия 2 суток. Демократичные цены от 1.5&#36; до 4&#36;. Поддерживая планку качества, мы гарантируем вам стабильное соединение от 100-150Мбит/с.

Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия, США, Канада, Германия, Англия, Казахстан, Украина, Польша, Австралия

Любые другие страны рассматриваются под заказ.

 

Гарантия распространяется на неработающие дедики, к которым отсутствует подключение. Возможно продажа через гаранта.

Способы оплаты: Qiwi, ЯД

Связь только по следующим контактам

Telegram: @OpenSort  @OpenSort2

ICQ: 725078797

 


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