Отправлено Сегодня, 05:57

WebArchiveMaster - программа парсинга контента из ВебАрхива. Программа полностью автоматизирована и позволяет разгрузить своё время на 90%. Программа работает в связке с PHP скриптом, который можно поставить на любой хостинг или использовать Open Server (рекомендуется).



Принцип работы очень прост - нужно только вставить домены в текстовый файл и запустить программу - все остальное она сделает сама. Никаких настроек нет, так-как все настроено на максимальную производительность.



Цена - 1000 рублей. Шаблон полностью открытый и без привязок.