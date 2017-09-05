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WebArchiveMaster - программа парсинга контента из ВебАрхива

Автор темы footashes, Сегодня, 05:57

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#1 footashes

footashes

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Отправлено Сегодня, 05:57

WebArchiveMaster - программа парсинга контента из ВебАрхива. Программа полностью автоматизирована и позволяет разгрузить своё время на 90%. Программа работает в связке с PHP скриптом, который можно поставить на любой хостинг или использовать Open Server (рекомендуется).

Принцип работы очень прост - нужно только вставить домены в текстовый файл и запустить программу - все остальное она сделает сама. Никаких настроек нет, так-как все настроено на максимальную производительность.

Цена - 1000 рублей. Шаблон полностью открытый и без привязок.

 

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