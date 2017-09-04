Прибыльный интернет-магазин с нуля до миллиона! Онлайн бизнес-коучинг.

Отправлено Вчера, 11:22

О своем бизнесе, рано или поздно задумывается каждый второй. Но увы, статистика такова, что предпринимателями становятся только 2% населения. Людей, создающих действительно прибыльные бизнесы и того меньше. Большинство предпринимателей крутятся как белки в колесе изо дня в день, зарабатывая не сильно больше (а то и меньше), чем если бы работали на дядю. Однако есть некая мифическая свобода и «романтика», которая привлекает.

Суть коучинга не в том, чтобы научить делать сайты интернет-магазинов, и использовать директ и социальные сети для привлечения клиентов (это сегодня уже практически каждый студент или даже школьник умеет), а научить зарабатывать деньги совсем другого порядка. Чтобы более наглядно это показать, приведу несколько цифр.

Это текущий объем и прогноз рынка до 2020 года. Растет этот рынок очень быстро, что в свою очередь усиливает конкуренцию и войти в него с каждым годом становится все труднее и дороже. Но несмотря на то, что теория интернет-торговли достаточно проста – мол продал 1000 товаров по 1000 рублей, получил доход в 1 млн рублей (утрирую конечно), на практике оказывается все сильно сложнее и конкуренты так просто не дадут вытаскивать деньги из их кармана. Сегодня на рынке более 50.000 интернет-магазинов, все они между собой делят рынок, однако, львиную долю прибыли имеют интернет-магазины, входящие в ТОП-300, все остальные собирают крохи с барского стола. Если посчитать математику среднестатистического магазина, не входящего в ТОП, то там будет все очень скромно, и прибыль (ту которую можно вывести из бизнеса и положить себе в карман) не такая уж большая, как может показаться на первый взгляд.

Почему я об этом так уверено говорю – потому, что прошел путь от малюсенького интернет-магазина ноутбуков, который открыл еще в 2007 году, до интернет-гипермаркета с оборотом более миллиарда, входящего в ТОП. Чтобы заработать серьезные деньги, не достаточно сделать сайт и дать рекламу, нужно строить «систему», когда не ты будешь горбатится на бизнес по 12-16 часов в сутки, а когда бизнес будет работать на тебя!

Занятия индивидуальные, группы маленькие (т.к. массово невозможно каждому уделить достаточно времени), обучение не дешевое. Помимо обучения, нужен еще стартовый капитал на бизнес. Тут работает классическое правило – «деньги делают деньги», войти в элитный клуб без денег невозможно – просто задавят конкуренты. Конечно, бизнес строится постепенно и миллионы рулей на старте не нужны, можно начинать буквально с 50-100к рублей. Однако, чем больше денег будет на старте, тем быстрее и проще выйти на серьезную прибыль.

Коучинг разбит на несколько этапов:

Первый этап. Он самый простой – это поиск поставщиков, создание, настройка и наполнение сайта контентом. Обычно на все уходит порядка 1 месяца, причем большую часть занимает именно наполнение сайта, «докручивание» сайта до необходимого стартового функционала. Также в этот период много теории, т.к. «обратная сторона медали», достаточно сильно отличается от той, что себе представляет большинство новичков. Короче говоря, создаем платформу, с которой нужно начать работать и снимаем розовые очки.

Второй этап. Более сложный – это подключение и настройка основных источников трафика, работа с конверсией и клиентами, закладка первых бизнес-процессов, работа с ассортиментом и ценовой политикой магазина, вырабатывается стратегия борьбы с конкурентами. Обычно длится в течении 2-го и 3-го месяца. В этот период уже приходит понимание, что такое электронная коммерция не по книжкам, а на практике. Продажи в этот период еще не стабильные, но бизнес начинает приносить деньги и нужно эти деньги реинвестировать в бизнес, чтобы он рос и процветал. На этом этапе, как правило, уже нужно наличие ИП или ООО (как говорил, на коленке серьезный бизнес не построить).

Третий этап. Как правило, это 4, 5 и 6 месяцы – выход на более-менее стабильные продажи, которые можно прогнозировать и масштабировать. Приходит понимание того сколько нужно вкладывать денег на входе и сколько получается на выходе, как правильно масштабировать бизнес-процессы и бизнес в целом, как при значительно меньших бюджетах обыгрывать крупных игроков рынка.

Если у Вас уже есть сайт, то первый этап можно пропустить. Часть учеников работают сильно медленнее остальных, поэтому сроки могут удваиваться в их случае. Закончить можно на любом этапе (завершив месяц), когда придет понимание, как самостоятельно развивать интернет-магазин.

Стоимость обучения:

Первый этап: 24900 руб./мес. 14900* руб./мес.

Второй и третий этапы: 49900 руб./мес. 29900* руб./мес.

*Количество мест со скидкой строго ограничено в каждом новом потоке.

Подробнее о коучинге: http://sa1nikov.ru/b...ss-couching-im/

P.S. Важные замечания для начинающих:

Совмещать работу и будущий бизнес возможно, но денег на старте нужно сильно больше. Т.к. первые 2-3 месяца объем работы, который нужно сделать очень большой и уделяя по 3-4 часа в день, выполнить ее крайне сложно в полном объеме. Поэтому придется прибегать к найму фрилансеров, которые будут делать часть работы за Вас. А бесплатно они работать на Вас, естественно, не будут! Волшебную кнопку «бабло» вам никто не подарит. Первые несколько месяцев придется пахать за троих и выполнять все задания и рекомендации. Легких денег тут нет, и конкуренты вас по головке не погладят… нужно будет пахать, пахать, и еще раз пахать!