Аудионастрои по самоисцелению. В память о Луизе Хей

Отправлено Вчера, 09:57

30 августа завершилась жизнь Луизы Хей.

Своей жизнью, своим опытом, своим примером вдохновила миллионы людей выйти из роли жертвы, не сдаться болезни, поверить в себя, стать творцом своей судьбы несмотря ни на что.

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Луиза Хей (Louise Hay) родилась в трущобах Чикаго и провела свое детство среди мусора и крыс. Девочка терпела сильные побои от отчима, в пятилетнем возрасте она подверглась изнасилованию.



Она была болезненным ребенком и жила в постоянном страхе и напряжении. В подростковом возрасте, не найдя защиты и поддержки матери, она покидает родной дом.



Чикаго. В 16 лет Луиза родила девочку и через несколько дней отдала её паре, у которой не было детей. Чтобы выжить, девушка сменила много профессий.



Несмотря на слабое здоровье, Луиза была красива и стройна. Благодаря этому, ей удалось выбраться из жутких трущоб и даже стать фотомоделью в Нью-Йорке.



Довольно быстро она стала успешной. В 1954 году она выходит замуж за английского бизнесмена Эндрю Хея. Они прожили 14 лет, после чего муж её оставил ради другой женщины. Луиза вернулась в модельный бизнес в качестве обычной манекенщицы.



С этого момента, когда от неё ушёл любимый человек, начинается самый сложный период ее жизни. Она «погасла», стала нервной, замкнутой и обиженной неудачницей.





Совершенно случайно Луиза попала на психологическую лекцию о взаимосвязи мыслей человека с его здоровьем. Она тогда поняла, что с каждым человеком происходит именно то, что он сам заказал своими мыслями!



Она решает изменить свою жизнь. Оставив свою работу, Луиза целиком посвятила себя изучению позитивного мышления, поступив в «психологическую школу», о которой услышала на лекции.



Она поняла, что все её беды происходят потому, что она с самого рождения чувствовала себя никому ненужным человеком. И когда она вышла замуж за прекрасного мужчину, то всё внутри неё кричало о том, что она не достойна Эндрю! Вот почему ушёл муж. Она прогнала его своими мыслями!



За несколько месяцев, Луиза Хей из робкой, зацикленной женщины превратилась в самоуверенную личность. Жизнь изменилась в лучшую сторону. Из Нью-Йорка она переезжает в Калифорнию, где и прожила всю жизнь.



В 1977 ей поставили страшный диагноз: рак. Она понимает, что причина заболевания заключается в обиде на свое детство. Позитивными мыслями, прощением и специальной диетой она излечила себя.



В 1984 Луиза Хей выпустила свою самую известную книгу «Исцели свою жизнь». Книга стала бестселлером. Издание было переведено на 30 языков и было включено в список лучших работ по самопомощи.



В 2008 был снят одноименный фильм о жизни писательницы. В фильме она говорит, что за свою жизнь может отвечать только сам человек. Пережив многое, перенеся и боль и радость, она научилась помогать себе и другим людям.



Луиза Хей богатая и известная во всем мире женщина. На ее лекции люди приезжали не только со всей Америки, но даже из Европы и Австралии.



30 августа 2017 года на 91 году жизни Луиза Хей умерла во сне от естественных причин в своем доме в Сан-Диего Калифорния.

©zvukom

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