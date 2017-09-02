ОСТОРОЖНО! Валерий Малышев - кидала!

Отправлено Сегодня, 09:07

Валерий Малышев автор курса по ставкам на волейбол live совместно с ИНФО-ДВД, автор других тренингов по ставкам оказался лжецом и кидалой.

Валерий предлагает раскрутку счетов в букмекерских конторах. Так как я являюсь давно клиентам ИНФО-ДВД и доверяю им, а Валера с ними сотрудничал, то я с легкостью в конце 2014 года доверил свои деньги Валере.

Но это было первой моей роковой ошибкой.

За одну ночь Валера слил весь банк. Чтобы вернуть деньги я с кредитной карточки завел ещё деньги, но и это было слито. В итоге было слито примерно 85 000 р. Далее он стал "морозиться", что у него проблемы, он сейчас не работает, этим не занимается.

В конце февраля 2015 г. он снова начал давать обьявления, что возьмет деньги на раскрутку со страховкой.Так как мне нужно было вернуть свои деньги, я нашел человека , который через меня пополнил счет в БК и отдал его на раскрутку Валере со страховкой в 30%.

Это было моей второй роковой ошибкой.

Валера в первый день увеличил банк, я ему перевел его процент прибыли, а это было 20 000 грн. , примерно 65 000р. , но ночью и на следующий день он слил весь банк вместе со всей прибылью. Всего в общей сумме было слито примерно 200 000 р.

Сейчас сентябрь 2017 года, прошло более двух с половиной лет, а 30% страховки он так и не вернул. Постоянные отмазки и "завтраки" от него.

Все кто пострадал от его действий, пишите, а я уверен, что я такой не один..