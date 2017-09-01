Продам Формальные аттестаты WebMoney (New)

Отправлено Сегодня, 21:59

Хочу предложить вам качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно :

Сканы выложены (проверены)

Photo ID выложены (проверены)

Сканы и Photo ID : не использовались в системе WebMoney

Можно использовать под белые/черные схемы.

Полная перепривязка на ваши данные :

- sim-карта

- Почта/пароль

- Файл keys (передача)

Управление у кошельков разное (light, classic, standart)

BL - 0+

Цена активных комплектов от 10 до 20WMZ или от 300 до 800WMR

Мои контакты : dimagipsi@jabber.ru

Сделка через Гарант-Сервис данного форума.