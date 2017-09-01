Продам Формальные аттестаты WebMoney (New)

Хочу предложить вам качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно :
Сканы выложены (проверены)
Photo ID выложены (проверены)
Сканы и Photo ID : не использовались в системе WebMoney
Можно использовать под белые/черные схемы.
Полная перепривязка на ваши данные :
- sim-карта
- Почта/пароль
- Файл keys (передача)
Управление у кошельков разное (light, classic, standart)
BL - 0+
Цена активных комплектов от 10 до 20WMZ или от 300 до 800WMR
Мои контакты : dimagipsi@jabber.ru
Сделка через Гарант-Сервис данного форума.