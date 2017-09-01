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Продам Формальные аттестаты WebMoney (New)

Автор темы Dimagipsi, Сегодня, 21:59

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#1 Dimagipsi

Dimagipsi

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Обычный

Отправлено Сегодня, 21:59

Хочу предложить вам качественные формальные аттестаты с проверенными документами, а конкретно :

 

Сканы выложены (проверены)

Photo ID выложены (проверены)

 

Сканы и Photo ID : не использовались в системе WebMoney

Можно использовать под белые/черные схемы.

 

Полная перепривязка на ваши данные :

 

- sim-карта

- Почта/пароль

- Файл keys (передача)

 

Управление у кошельков разное (light, classic, standart)

BL - 0+

Цена активных комплектов от 10 до 20WMZ или от 300 до 800WMR

Мои контакты : dimagipsi@jabber.ru

Сделка через Гарант-Сервис данного форума.

 

 

 


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