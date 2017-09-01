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Dedication Servers - Дедики - лучшие цены. ГАРАНТИЯ 48 часов!

Автор темы DediGuap, Сегодня, 14:43

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#1 DediGuap

DediGuap

    Новичок

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Обычный

Отправлено Сегодня, 14:43

Доброго времени суток!
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Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Дедиков (Dedicated Servers, RDP)!
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В начилии ТОЛЬКО быстрые сервера с каналами 50-150 Мбит!
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В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды (уточняйте при заказе)!

Права - admins\users
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​Все сервера гарантировано имеют работающий интернет!
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​На все сервера дается ГАРАНТИЯ - 48 часов!
Гарантия распространятся только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов
средств нет!

Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия
Украина
Беларусь
Казахстан
Англия
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Германия
Польша
Австрия
Канада
Австралия
Бразилия
США

Это не полный список стран - наличие уточняйте при заказе!


Контакты:
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E-mail: mr.dedication@mail.ru
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Telegram: @Sguap

Оплата:

WM
QIWI
BTC​
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​​Возможна работа через ГАРАНТА за Ваш счет!
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Действует ПРОМО-цена: от 210 рублей!!

 

 

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