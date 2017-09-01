Dedication Servers - Дедики - лучшие цены. ГАРАНТИЯ 48 часов!

Отправлено Сегодня, 14:43

Доброго времени суток!

*

Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Дедиков (Dedicated Servers, RDP)!

*

В начилии ТОЛЬКО быстрые сервера с каналами 50-150 Мбит!

*

В наличии почти ВСЕ страны под любые нужды (уточняйте при заказе)!



Права - admins\users

*

​Все сервера гарантировано имеют работающий интернет!

*

​На все сервера дается ГАРАНТИЯ - 48 часов!

Гарантия распространятся только если к дедику нет подключения! Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов

средств нет!



Список основных стран, которые есть в наличии:



Россия

Украина

Беларусь

Казахстан

Англия

Франция

Италия

Испания

Нидерланды

Германия

Польша

Австрия

Канада

Австралия

Бразилия

США



Это не полный список стран - наличие уточняйте при заказе!





Контакты:

*

E-mail: mr.dedication@mail.ru

*

Telegram: @Sguap



Оплата:



WM

QIWI

BTC​

*

​​Возможна работа через ГАРАНТА за Ваш счет!

*

Действует ПРОМО-цена: от 210 рублей!!