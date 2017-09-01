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Продажа выделенных серверов ( Dedicated Servers )

Автор темы PAJKE, Сегодня, 13:26

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#1 PAJKE

PAJKE

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Отправлено Сегодня, 13:26

Приветствую!
Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (дедики, выделенные сервера)!
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В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!
У нас самые демократичные цены, которые гораздо ниже чем у конкурентов: 2&#36; за учетку с гарантированно админскими правами!
Список стран: 
Россия   
Италия
Украина   
Испания
Беларусь   
Нидерланды
Казахстан   
Германия
Англия   
Польша
Франция   
Австрия
Канада   
Австралия
Бразилия   
США
На все дедики дается гарантия* 48 часов!
*Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения. Если Вашу учетную запись удалили или закрыли - это не гарантийный случай, никакие замены или возврат средств не осушествляется.
Правила работы:
1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.
2. Не занимаемся настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов,и прочего.
3. Один дедик = одни руки.
 
С нашей стороны гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.
Гарант за ваш счет
Способы оплаты:QIWI.Яндекс.Вебмани.Сбербанк
Связь:
ICQ - 666 131 896
JABBER - Pajke@jabber.ru
Телеграмм - @Pajke
E-mail - Pajke.dedicated@mail.ru
 

 


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