Продажа выделенных серверов ( Dedicated Servers )

Отправлено Сегодня, 13:26

Приветствую!

Вашему вниманию предлагается сервис по продаже Dedicated Servers (дедики, выделенные сервера)!

В наличии только быстрые сервера для любых Ваших целей!

У нас самые демократичные цены, которые гораздо ниже чем у конкурентов: 2$ за учетку с гарантированно админскими правами!

Список стран:

Россия

Италия

Украина

Испания

Беларусь

Нидерланды

Казахстан

Германия

Англия

Польша

Франция

Австрия

Канада

Австралия

Бразилия

США

На все дедики дается гарантия* 48 часов!

*Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения. Если Вашу учетную запись удалили или закрыли - это не гарантийный случай, никакие замены или возврат средств не осушествляется.

Правила работы:

1. Продавая вам дедик,он гарантировано будет с рабочим интернетом.

2. Не занимаемся настраиванием стороннего софта, русифицированием серверов,и прочего.

3. Один дедик = одни руки.

С нашей стороны гарантированная заявленная работоспособность сервера без траблов.

Гарант за ваш счет

Способы оплаты:QIWI.Яндекс.Вебмани.Сбербанк

Связь:

ICQ - 666 131 896

JABBER - Pajke@jabber.ru

Телеграмм - @Pajke

E-mail - Pajke.dedicated@mail.ru