Перейти к содержимому

Фотография

Профессиональный копирайтер для инфобизнеса

Автор темы Яна Янавская, Вчера, 19:15

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
В этой теме нет ответов

#1 Яна Янавская

Яна Янавская

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 1 сообщений
0
Обычный
  • Страна, Город:
    Испания, Торревьеха
  • Пол:Женщина

Отправлено Вчера, 19:15

Вам нужны тексты, увеличивающие продажи?

 

 Тогда давайте знакомиться  :)

 

Обо мне:

 

 

Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.

 

Примерно 87% моих заказчиков рекомендуют меня коллегам и друзьям.

 

Почему?

 

Потому что:

 

- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;

- потом я прошу заполнить бриф и при необходимости задаю дополнительные вопросы;

- после этого я самостоятельно изучаю нишу, анализирую предложения конкурентов;

- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию 

убеждения, различные "фишки" и психотриггеры. 

 

В результате Вы получаете текст, который:

 

  • Будет написан на языке Ваше целевой аудитории
  • Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента 
  • Покажет, что ваша компания – надежный партнер и серьезный участник рынка, ориентированный на потребности и ожидания клиентов. 
  • Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия 
  • Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует их. 
  • Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию. 
  • Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг

 

 

Вам нужны тексты, приносящие прибыль?

 

Тогда буду рада сотрудничеству! 

 

Ориентировочная стоимость работы:

 - текст + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей

 - тексты для презентации — от 6000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

 - КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

 - текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо

 - тексты для Главной/О компании — от 2000 рублей за текст;

- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.

 

Работаю строго по 100% предоплате или БС на fl.ru (+15% к бюджету проекта). В большинстве случаев требуется заполнение брифа.

 

 А вы довольны своими продажами?  ;)

 

 

Со мной всегда можно связаться

почта: yana.yanavskaya@gmail.com

 скайп: yana.yanavskaya

 

С уважением, Яна

профессиональный копирайтер, маркетолог

 

 

 

 

 


  • 0
На правах рекламы

Обратно в Биржа фрилансеров


Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей


    Yandex (1)
  1. Info-Forum.Ru - Сообщество Киберсантов Рунета
  2. Информационная коммерция, Киберсантинг
  3. Биржа фрилансеров
  4. Правила форума