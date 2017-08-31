Профессиональный копирайтер для инфобизнеса

Отправлено Вчера, 19:15

Вам нужны тексты, увеличивающие продажи?

Тогда давайте знакомиться

Обо мне:

Филолог по образованию;

Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет;

Портфолио: https://www.fl.ru/us...YanaYanavskaya/

Более 100 отзывов счастливых) заказчиков: https://www.fl.ru/us...uthor=0#op_head

Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.

Примерно 87% моих заказчиков рекомендуют меня коллегам и друзьям.

Почему?

Потому что:

- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;

- потом я прошу заполнить бриф и при необходимости задаю дополнительные вопросы;

- после этого я самостоятельно изучаю нишу, анализирую предложения конкурентов;

- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию

убеждения, различные "фишки" и психотриггеры.

В результате Вы получаете текст, который:

Будет написан на языке Ваше целевой аудитории

Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента

Покажет, что ваша компания – надежный партнер и серьезный участник рынка, ориентированный на потребности и ожидания клиентов.

Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия

Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует их.

Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию.

Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг

Вам нужны тексты, приносящие прибыль?

Тогда буду рада сотрудничеству!

Ориентировочная стоимость работы:

- текст + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей

- тексты для презентации — от 6000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

- КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);

- текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо

- тексты для Главной/О компании — от 2000 рублей за текст;

- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.

Работаю строго по 100% предоплате или БС на fl.ru (+15% к бюджету проекта). В большинстве случаев требуется заполнение брифа.

А вы довольны своими продажами?

Со мной всегда можно связаться

почта: yana.yanavskaya@gmail.com

скайп: yana.yanavskaya

С уважением, Яна

профессиональный копирайтер, маркетолог