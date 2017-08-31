Профессиональный копирайтер для инфобизнеса

Вам нужны тексты, увеличивающие продажи?
Тогда давайте знакомиться
Обо мне:
- Филолог по образованию;
- Профессиональный копирайтер с опытом работы более 8 лет;
- Портфолио: https://www.fl.ru/us...YanaYanavskaya/
- Более 100 отзывов счастливых) заказчиков: https://www.fl.ru/us...uthor=0#op_head
Специализируюсь на продающих текстах — лендингах, КП, презентациях, рассылках. Занимаюсь заполнением сайтов, иногда пишу для соц.сетей. Делаю прототипы страниц в Balsamiq Mockups, оформляю КП и презентации в PowerPoint, pdf.
Примерно 87% моих заказчиков рекомендуют меня коллегам и друзьям.
Почему?
Потому что:
- перед тем, как написать текст, я выясняю где и каким образом он будет использоваться — от этого зависит формат и стиль подачи;
- потом я прошу заполнить бриф и при необходимости задаю дополнительные вопросы;
- после этого я самостоятельно изучаю нишу, анализирую предложения конкурентов;
- и только потом начинаю работу над текстом, используя философию
убеждения, различные "фишки" и психотриггеры.
В результате Вы получаете текст, который:
- Будет написан на языке Ваше целевой аудитории
- Даст ответы на все вопросы, возникающие у потенциального клиента
- Покажет, что ваша компания – надежный партнер и серьезный участник рынка, ориентированный на потребности и ожидания клиентов.
- Отметит не только преимущества, вашей компании, но и ее уникальные отличия
- Будет не просто «рассказывать» о достоинствах сотрудничества, но и наглядно продемонстрирует их.
- Не будет содержать «воду» и другую ненужную информацию.
- Поможет потенциальному заказчику принять решение о приобретении ваших товаров или услуг
Вам нужны тексты, приносящие прибыль?
Тогда буду рада сотрудничеству!
Ориентировочная стоимость работы:
- текст + графический прототип (Balsamiq Mockups) — 5000 рублей
- тексты для презентации — от 6000 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);
- КП — от 2500 рублей (за дополнительную оплату — оформление в PowerPoint, pdf.);
- текст для рассылок — от 1500 рублей за письмо
- тексты для Главной/О компании — от 2000 рублей за текст;
- другие тексты (новости, пресс-релизы, соц.сети и пр.) — от 700 р/1000 зн.
Работаю строго по 100% предоплате или БС на fl.ru (+15% к бюджету проекта). В большинстве случаев требуется заполнение брифа.
А вы довольны своими продажами?
Со мной всегда можно связаться
почта: yana.yanavskaya@gmail.com
скайп: yana.yanavskaya
С уважением, Яна
профессиональный копирайтер, маркетолог