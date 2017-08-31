Высокоскоростные дедики (Dedicated Servers) 30-150 Мбит/с

Отправлено Вчера, 12:52

Здесь вы сможете найти высокоскоростные дедики (Dedicated Servers) по доступным ценам.

Правила работы и цены:

- Цены на серверы от 2$

- Стабильно высокая скорость загрузки 30-150 Мбит/с

- Один дедик в одни руки

- Учетки с правами админа

- Русифицированные сервера

- На серверах стабильный рабочий интернет и действующая учетная запись

- Мы даем гарантию на 48 часов. Гарантия распространяется только если к дедику нет подключения! (Если Вашу учетную запись удалили, закрыли — это не гарантийный случай, и в нем никаких замен и возвратов средств нет!)

- Сделка через гаранта осуществляется за счет покупателя

- Готовы предоставить сервер на проверку модераторам

OS:

Windows 2008 Servers

Windows XP 2002 SP1

Список основных стран, которые есть в наличии:

Россия

Украина

Испания

Беларусь

Нидерланды

Казахстан

Германия

Англия

Польша

Франция

Австрия

Канада

Австралия

Бразилия

США

Способы оплаты:

QIWI

Яндекс.деньги

Webmoney

Контакты:

Email - dmitryservers@mail.ru

Telegram - @VremyaPervyh

Skype - live:dmitryservers

ICQ - 721030445

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