Подобрать цену на инфопродукт - интенсивный курс английского

Отправлено Сегодня, 12:53

Сейчас завершаю оформлять сайт под разработанный продукт. через пару месяцев планирую выкладывать. Продукт представляет собою систему изучения английского. всего четыре уровня.

каждый уровень содержит текстовые, аудио и видеоматериалы, и пр. для самостоятельной работы.

грубо говоря человек хочет прокачать себя до уровня upper. он покупает архив, где содержится методика. Каждый уровень - это упражнения и тексты (текстовый формат), аудио материалы (около ста файлов), порядка 20 видеоинтервью с разбором и прочие ништяки.

У курса есть интересный фишки, - при составлении упражнений я совместно работал с психологами и пр. спецами, их рекомендации позволили сделать обучение эффективней. Моя мама (как подопытный кролик ) стала выучивать по 60-80 слов в день в 50 лет. и посмотрела сериал друзья на английском в принципе понимая разговор через примерно месяц занятий, начинала с уровня pre. более хорошие результаты были у группы которой мы раздали материал для тестирования.

при разработке бизнес плана мы определили стоимость курса в одну ступень (допустим intermedia - > upper) в 3500 рублей. это цена эквивалента примерно 3-5 занятий с репетиторами. а для наработки одного уровня нужно около 20 занятий + языковая группа.

т.е. допустим для того чтобы прокачать с Elementar до upper нужно будет приобрести три пакета по 3500 рублей. (Elementar- pre - intermediate - upper).

сейчас хочется так же поспрашивать опытных людей, какую сумму бы вы поставили? Как вы считаете мы не продешевили или напротив вышли за берега?

и еще вопрос - мы планируем тратить 70% рекламного бюджета на тартенг. рекламу в контакте остальные 30 еще думаем. что бы вы посоветовали?

если мое описание недостаточно для определения цены, скажите, что нужно указать.