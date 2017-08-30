Советую хостинг МакХост. Промо-код, бесплатно 3 месяца.

Отправлено Сегодня, 09:54

МакХост уже долгие годы занимает лидирующие строчки в топе всех российских хостингов и предоставляет свои услуги для каждого.

Переходите по ссылке:

mchost.ru

и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30

Дальше заполняете е-мейл и указываете промо-код в специальном поле:

Для тарифа Мак-10: 01CA-42A0-BFF3-2BC2

Для тарифа Мак-15: 6361-F8BA-7C9A-3302

Для тарифа Мак-30: D220-C973-3CAC-32B8

Досконально исследовав услуги компании я нашел для себя ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, компания использует современные серверы, в настоящий момент это серверы DELL с SSD дисками. Во-вторых, так как Макхост официальная Российская компания, то она оформляет все необходимые бухгалтерские документы для организаций. В-третьих у компании круглосуточная техническая поддержка.

Так же вебмастеров может заинтересовать бесплатная помощь в переносе сайтов с других хостингов и выгодная партнерская программа.

Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.

Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.