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Советую хостинг МакХост. Промо-код, бесплатно 3 месяца.

Автор темы seocool, Сегодня, 09:54

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#1 seocool

seocool

    Стажер

  • Киберсанты
  • PipPipPip
  • 62 сообщений
2
Обычный
  • Пол:Мужчина

Отправлено Сегодня, 09:54

 
 
МакХост уже долгие годы занимает лидирующие строчки в топе всех российских хостингов и предоставляет свои услуги для каждого. 
 
Переходите по ссылке: 
mchost.ru
и попадаете на страницу с описанием тарифов, выбираете Мак-10, мак-15 или мак-30
 
Дальше заполняете е-мейл и указываете промо-код в специальном поле:
Для тарифа Мак-10:  01CA-42A0-BFF3-2BC2
Для тарифа Мак-15:  6361-F8BA-7C9A-3302
Для тарифа Мак-30:  D220-C973-3CAC-32B8
mchost.png
 
Досконально исследовав услуги компании я нашел для себя ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, компания использует современные серверы, в настоящий момент это серверы DELL с SSD дисками. Во-вторых, так как Макхост официальная Российская компания, то она оформляет все необходимые бухгалтерские документы для организаций. В-третьих у компании круглосуточная техническая поддержка.
Так же вебмастеров может заинтересовать бесплатная помощь в переносе сайтов с других хостингов и выгодная партнерская программа.
 
Для активации аккаунта нужно пополнить на 100 р, которые остаются на счету, не тратятся.
Бесплатный хостинг на 93 дня, если вам не понравилось - можете вывести эти 100 руб после 3-х месяцев.

 


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