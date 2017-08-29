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Долгоживущие брут дедики. Гарантия .

Автор темы Dedicman, Сегодня, 20:26

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#1 Dedicman

Dedicman

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Обычный

Отправлено Сегодня, 20:26

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Представляем вашему вниманию  долгоживущие БРУТ дедики! 

 

Уважаемые форумчане! Для заказа или вопросов обращайтесь по контактам указанным ниже. Спасибо.

 

Почему мы гордимся нашим сервисом:

 

+Самые быстрые сервера с каналом 100-200 Мбит

+В наличии почти все страны

+Каждый дедик отдается строго в одни руки

+Только комфортная работа без тормозов

+Безграничные права администратора

+Гарантия 40 часов

 

 

Страны с которыми мы работаем:

 

Россия

Украина

Швейцария

Нидерланды

Эстония

Великобритания

США

Канада

Франция

Германия

Латвия

 

(Список не полный, обращайтесь по контактам)

 

 

Гарантия

 

Мы предоставляем гарантию на 40 часов. Если во время использования ваш дедик украли или заблокировали это расценивается как не гарантийный случай.

 

Цены

 

Сервер с правами администратора - 5$

Сервер с правами юзера -2$

 

 

Внимание! Работа через гаранта за ваш счет.

 

 

Способы оплаты:

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Наши контакты

 

Email: 5771177@mail.ru

Telegram: justdoit300

 

P.S.

Скорость одного из наших серверов:

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