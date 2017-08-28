Отправлено Сегодня, 18:25

Массовая подача объявлений на ЮЛЕ

Сайт http://y-bot.ru/?c=37

Бесплатный тестовый период 1 неделя



Сейчас сервис создает до 5 тыс объявлений в сутки



Сама создает объявления в автоматическом режиме.

Можно просматривать сообщения и отвечать на них со всех аккаунтов из сервиса.

Создает объявления в выбранной вами области постинга

Работает даже при выключенном компьютере



Видео по сервису

Наш чат в телеграмм https://t.me/joinchat/GQq050QzkITA_kI5Dve7jg



Юбот – софт для массового постинга в приложении Юла (аналог авито)

Кому необходим этот сервис?

1. Предпринимателям (подойдет под любые ниши)

2. Арбитражникам ( и тем, кто работает в "промышленных масштабах")

3. SMMщикам (решение задач по привлечению БЕСПЛАТНОГО трафика)

4. Манимейкерам (тот кто знает, поймет)

5. Рекламным агентам (тем, кто оказывает услуги по постингу объявлений)

6. Всем пользователям, кто ищет заработок в интернете

Приятные особенности софта Юбот:

1. Огромные возможности для БЕСПЛАТНОГО привлечения трафика из приложения Юла (ни для кого не секрет, что приложение активно рекламируется)

2. Автоматизация бизнеса (не нужно работать руками, софт все сделает за Вас)

3. Удобный в интерфейс с мощной «начинкой»

4. Получите возможность постить неограниченное количество объявлений и быть впереди конкурентов

5. Подробная инструкция по работе с софтом (программой сможет пользоваться даже ребенок)

6. Получайте подробные отчеты по работе программы

7. Бесплатная поддержка по использованию софта

8. Софт идеален для бизнеса! Сервис Юбот охватывает интересы интернет-магазинов и бизнесов различной направленности!

9. Успейте первыми воспользоваться НОВИНКОЙ рынка и «собрать сливки»



Что умеет сервис?

1. Пакетное размещение, редактирование, продление, удаление объявлений в приложении Юла

2. Полностью автоматическая подача объявлений

3. Поддержка объявлений в ТОПе

4. Быстрая переписка с клиентами без посещения приложения

5. Рандомайзер для генерации различных вариантов объявлений

6. Сбор подробной статистики по Вашим объявлениям

7. Планировщик для удобной работы по расписанию

8. Подмена IP как через прокси, так и без использования прокси

9. Работа со всеми доступными категориями